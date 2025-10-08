自由電子報
娛樂 最新消息

羅思容曝94歲母失智多年 誇讚先生「救援投手」分擔照顧責任

〔記者侯家瑜／台北報導〕公視節目《誰來晚餐》第16季本週邀請歌手羅思容擔任來賓，拜訪三明治家庭小愛與87歲高齡母親一家四口，在節目中大方分享自身高齡長者的照護經歷。

羅思容大方分享面對高齡長者的照護挑戰。（公視提供）羅思容大方分享面對高齡長者的照護挑戰。（公視提供）

《誰來晚餐》本週來賓是曾經榮獲二座金曲獎最佳客語專輯獎，以及一座最佳客語歌手獎的羅思容，她以客家女兒的身分，長期投注客語歌曲及詩詞的創作。

節目中，羅思容一進門便親切地與受訪家庭中的高齡長者互動，體貼送上伴手禮，讓長者笑得合不攏嘴。來自苗栗的她，對客家料理有著深厚情感，聊起自己母親的家常菜「七層塔炒蛋酒」時，更坦言這股熟悉香氣也成為她的靈感，創作了一首歌曲〈七層塔的滋味〉，那是她寫給自己與客家女性的「安魂曲」。

羅思容（右2）擔任《誰來晚餐16》來賓拜訪小愛一家四口。（公視提供）羅思容（右2）擔任《誰來晚餐16》來賓拜訪小愛一家四口。（公視提供）

羅思容的母親現年94歲，已失智多年，現在的狀態就像愛唱歌小女孩般單純沒煩惱。談起日常照護，羅思容感性地說，自己與哥哥們會輪流回中壢陪伴母親，先生更是最重要的「救援投手」分擔照顧責任，她表示：「我忙的時候我先生就幫我回去中壢照顧媽媽，他煮的飯菜媽媽也很喜歡吃。」

羅思容（右1）親切地與受訪家庭中的高齡長者互動。（公視提供）羅思容（右1）親切地與受訪家庭中的高齡長者互動。（公視提供）

面對高齡長者的照護挑戰，羅思容感觸良多。她回憶自己年少時曾因母親的嚴格與傳統重男輕女的文化而感到壓抑，但隨著時間過去，她逐漸體會文化中的不完美，並期許社會能以更進步與包容的角度，給予女性與長輩更多支持與尊重。

節目尾聲，羅思容輕唱她為老人家創作的搖兒歌，柔和歌聲彷彿要安慰那些一生為家庭付出的母親與祖母們。她表示：「希望每個家庭都能在愛與認同中找到平衡，讓家人各自獨立卻彼此相愛，這才是最大的幸福。」

