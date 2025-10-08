自由電子報
娛樂 最新消息

林予晞玩太瘋認了「該邊拉傷」！放話金鐘紅毯比美：星二代認證漂亮的代表

〔記者蕭方綺／台北報導〕林予晞以《死了一個娛樂女記者之後》入圍金鐘60迷你劇戲后，將對上嚴正嵐、楊麗音和楊小黎等人，她今受訪時指出曾和楊麗音合作《料理高校生》，對方是她戲劇界的導師，能一同入圍是莫大榮幸；且她直接對嚴正嵐下戰帖，「我們是非常好的朋友，我很佩服她產後第一部作品有這麼好的成績，起碼這次紅毯比美要比贏她！」還強調嚴正嵐的3歲兒子認證林予晞是漂亮的代表。

姚淳耀（左起）、林予晞、范少勳。（記者胡舜翔攝）姚淳耀（左起）、林予晞、范少勳。（記者胡舜翔攝）

她有次去嚴正嵐家，陳妤先跟她兒子預告「等等進來的姐姐非常漂亮」，後來小孩看到林予晞，主動牽起她的手到廁所，獨處了30秒，讓林予晞驚呼：「被熱情款待了！」也因此被冠上「漂亮姐姐」象徵。

跟嚴正嵐的事還不只這樁，她們私下是會胡鬧的朋友，有次PK「誰的腿劈比較開」，林予晞玩到鼠蹊部拉傷，她哀嚎：「是之前拍《女記者》穿禮服，因為左手不舉看醫生，才發現我連該邊都拉傷。」至於這後遺症則是瑜伽沒辦法劈很開。

這回入圍已經是她第四度闖金鐘，她提到得知入圍時，正在錄製實境節目《星廚之戰》，當時躲在訊號很差的小房間，看著巫建和念入圍名單，收到入圍訊息那一刻，她情緒潰堤，「我就哭了，因為真的很在意這次作品。」她坦言這次得失心變強，從過去表演初期只專注自己，到現在更希望團隊能被看見，「我越來越希望合作的對象能有所回饋，希望大家看到他們的努力，也相信我們的堅持是可以被肯定的。」

林予晞以《死了一個娛樂女記者之後》入圍金鐘60迷你劇戲后。（記者胡舜翔攝）林予晞以《死了一個娛樂女記者之後》入圍金鐘60迷你劇戲后。（記者胡舜翔攝）

和她在《女記者》搭檔演狗仔的薛仕凌這回金鐘槓龜，有傳訊息恭喜林予晞，她笑說：「這很難得，因為他在片場都不太講話。我平常跟他聊天，他都會模仿《瑪利歐派對》的瑪利歐，因為他有場戲要黏鬍子。」

此外，她今年第一次主演的電影《自殺通告》槓龜金馬，其實頗為失落，當天晚上雖然還在飲食控制，特別點了燻鮭魚、燻生蝦，苦笑說：「點了『生生不息』來吃，給自己打氣。」

點圖放大header
點圖放大body

今日熱門
