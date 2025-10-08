林逸欣成長影片逾950萬次點擊 重要日子揭爸媽幸福秘訣

林逸欣爸媽結婚紀念日，她分享幸福全家福照片。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕林逸欣前幾年歷經疫情攪局數度取消婚禮後，終於在今年8月初與老公Tony完成婚禮，而她在婚禮上播放的成長影片，事後發到社群平台引起熱烈討論，很多網友都羨慕她從小被爸媽「富養」長大，今（8日）是林逸欣父母結婚紀念日，她也分享爸媽的恩愛模樣。

林逸欣秀出以前全家人的幸福合照。（翻攝自IG）

醫生爸爸、老師媽媽，林逸欣從小在充滿愛的家庭長大，她的成長影片，兩個月內在臉書、Instagram還有YouTube的點擊瀏覽已累積超過950萬次，今天是她爸媽的重要日子，她也開心分享全家福照片，並談到：「哇！今天是爸爸媽媽結婚42週年紀念日，越長大越明白，能跟一個心愛的人牽手到老，是一件多麼幸福的事呀，感謝爸爸媽媽在42年前結婚，才有我跟哥哥的存在，就繼續這樣相親相愛吧。」

林逸欣爸媽結婚42年了。（翻攝自IG）

林逸欣從小就留下許多珍貴回憶，因為爸媽喜歡幫她和哥哥拍照、拍影片，這也讓她在婚禮上有豐富的素材可以剪輯出成長影片，因為討論熱度高，還一度造成林爸爸開的診所推出的薰衣草精油膏大缺貨。昨天則公告，目前恢復可在診所現場購買。

