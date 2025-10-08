自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林逸欣成長影片逾950萬次點擊 重要日子揭爸媽幸福秘訣

林逸欣爸媽結婚紀念日，她分享幸福全家福照片。（翻攝自IG）林逸欣爸媽結婚紀念日，她分享幸福全家福照片。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕林逸欣前幾年歷經疫情攪局數度取消婚禮後，終於在今年8月初與老公Tony完成婚禮，而她在婚禮上播放的成長影片，事後發到社群平台引起熱烈討論，很多網友都羨慕她從小被爸媽「富養」長大，今（8日）是林逸欣父母結婚紀念日，她也分享爸媽的恩愛模樣。

林逸欣秀出以前全家人的幸福合照。（翻攝自IG）林逸欣秀出以前全家人的幸福合照。（翻攝自IG）

醫生爸爸、老師媽媽，林逸欣從小在充滿愛的家庭長大，她的成長影片，兩個月內在臉書、Instagram還有YouTube的點擊瀏覽已累積超過950萬次，今天是她爸媽的重要日子，她也開心分享全家福照片，並談到：「哇！今天是爸爸媽媽結婚42週年紀念日，越長大越明白，能跟一個心愛的人牽手到老，是一件多麼幸福的事呀，感謝爸爸媽媽在42年前結婚，才有我跟哥哥的存在，就繼續這樣相親相愛吧。」

林逸欣爸媽結婚42年了。（翻攝自IG）林逸欣爸媽結婚42年了。（翻攝自IG）

林逸欣從小就留下許多珍貴回憶，因為爸媽喜歡幫她和哥哥拍照、拍影片，這也讓她在婚禮上有豐富的素材可以剪輯出成長影片，因為討論熱度高，還一度造成林爸爸開的診所推出的薰衣草精油膏大缺貨。昨天則公告，目前恢復可在診所現場購買。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中