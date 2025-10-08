花蓮老家慘淹！黃恩賜返鄉幫父清泥 神巧遇《九條好漢》男神

〔記者侯家瑜／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，《九條好漢在一班》的「星兵」黃恩賜老家就位在災區，家中家具全毀、車庫積滿大腿高的淤泥。他一得知消息立刻放下工作趕回部落，看到父親平安才鬆口氣，隨即捲起袖子投入清理。他說：「家裡清完就去馬太鞍自救會幫忙，看看誰還需要支援。」

黃恩賜有空會去馬太鞍長老教會物資站當志工。（黃恩賜提供）

黃恩賜表示，災後清理困難重重，他先請朋友出動怪手和小山貓清除厚重淤泥，再徒手收拾殘局。讓他最感動的是有兩位國軍弟兄休假仍來支援，「我家比較偏遠，他們自己走進來問我要不要幫忙。」他還在現場遇到在成功嶺教官林曉濱排副，兩人並肩投入9天8夜救災任務，讓他感慨「在成功嶺學到的軍民一心，在現場真的體會到了。」

孫綻（右）分享鏟子超人接力的成果。（黃恩賜提供）

而《九條好漢》另一位成員孫綻，也在得知花蓮災情後馬上搶票奔赴現場，化身鏟子超人。他說：「大家只有一個目標，就是同心協力清理家園，最常聽到的一句話是『哪裡還需要幫忙』。」他幫一位82歲阿伯清出被泥土掩埋的家，阿伯唯一的心願是找回神主牌，讓他深受感動。

孫綻（右）與黃恩賜短暫巧遇，互相打氣。（伊林提供）

孫綻與黃恩賜還在物資中繼站巧遇，只匆匆拍照打氣就各自投入工作。被認出的他笑說：「藝人只是職業，我和大家一樣，不捨同胞、想盡一份心力。」

雲朵姊姊（右二）與朋友一起到花蓮當志工。（雲朵姐姐提供）

憲兵出身的「雲朵姐姐」也沒缺席，9月30日她帶著幼幼台哥哥姊姊臨時買票南下，加入清理佛祖街受災戶的行列。看到憲兵在現場負責交管，她忍不住上前打氣：「辛苦了！」

