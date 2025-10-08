自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

顏正國遺照曝光！愛妻只睡3小時淚崩 鋼鐵爸：為了孩子要堅強

〔記者廖俐惠／台北報導〕顏正國昨天因肺腺癌過世，享年50歲。「鋼鐵爸」阮橋本今天（8日）下午現身禮儀公司外受訪，透露顏正國的妻子劉又甄處於極度的悲傷狀態，目前還無法溝通，連靈堂怎麼佈置、長眠地選址都沒辦法決定，只要一聽到關鍵字又淚流不止，一席話令人相當心疼。

顏正國太太悲痛無法與外界說明，由鋼鐵爸代表發言。（記者廖俐惠攝）顏正國太太悲痛無法與外界說明，由鋼鐵爸代表發言。（記者廖俐惠攝）

顏正國病逝受到媒體關注，今天上午8點就有大批媒體聚集在板橋聯豐會館外，家屬也陸陸續續前往處理後事。鋼鐵爸透露，目前靈堂仍在佈置中，會盡力符合顏正國風格，明天中午過後就可以開放粉絲、親朋好友前來悼念。

顏正國的遺照暫定為這張。（翻攝自鋼鐵爸臉書）顏正國的遺照暫定為這張。（翻攝自鋼鐵爸臉書）

顏正國在去年11月確診肺腺癌末期之後，難以釋懷，家人也難以接受。鋼鐵爸透露，太太劉又甄在丈夫發病後幾乎吃不好、睡不好，甚至在顏正國住院期間，不吃東西只喝飲料，還每天只睡3、4小時，鋼鐵爸也勸劉又甄振作：「我說妳這樣不行啊，妳是3個小孩的媽媽，這個家庭要怎麼辦啊？我說妳要堅強啊，妳不堅強，我沒辦法替妳堅強，因為我自己的媽媽也走了。」鋼鐵爸近期適逢喪母之痛，卻又遭遇摯友顏正國離世，他也不禁感嘆：「我心情真的很亂。」

李千娜（左）、黃尚禾夫婦現身顏正國靈堂。（記者廖俐惠攝）李千娜（左）、黃尚禾夫婦現身顏正國靈堂。（記者廖俐惠攝）

至於一大早就現身悼念的黃尚禾、李千娜夫婦，黃尚禾待了2個半小時後先行離去，而李千娜至今都還在與家屬一起折蓮花。

黃尚禾悼念顏正國，待超過兩小時先行離去。（記者廖俐惠攝）黃尚禾悼念顏正國，待超過兩小時先行離去。（記者廖俐惠攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中