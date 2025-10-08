顏正國遺照曝光！愛妻只睡3小時淚崩 鋼鐵爸：為了孩子要堅強

〔記者廖俐惠／台北報導〕顏正國昨天因肺腺癌過世，享年50歲。「鋼鐵爸」阮橋本今天（8日）下午現身禮儀公司外受訪，透露顏正國的妻子劉又甄處於極度的悲傷狀態，目前還無法溝通，連靈堂怎麼佈置、長眠地選址都沒辦法決定，只要一聽到關鍵字又淚流不止，一席話令人相當心疼。

顏正國太太悲痛無法與外界說明，由鋼鐵爸代表發言。（記者廖俐惠攝）

顏正國病逝受到媒體關注，今天上午8點就有大批媒體聚集在板橋聯豐會館外，家屬也陸陸續續前往處理後事。鋼鐵爸透露，目前靈堂仍在佈置中，會盡力符合顏正國風格，明天中午過後就可以開放粉絲、親朋好友前來悼念。

顏正國的遺照暫定為這張。（翻攝自鋼鐵爸臉書）

顏正國在去年11月確診肺腺癌末期之後，難以釋懷，家人也難以接受。鋼鐵爸透露，太太劉又甄在丈夫發病後幾乎吃不好、睡不好，甚至在顏正國住院期間，不吃東西只喝飲料，還每天只睡3、4小時，鋼鐵爸也勸劉又甄振作：「我說妳這樣不行啊，妳是3個小孩的媽媽，這個家庭要怎麼辦啊？我說妳要堅強啊，妳不堅強，我沒辦法替妳堅強，因為我自己的媽媽也走了。」鋼鐵爸近期適逢喪母之痛，卻又遭遇摯友顏正國離世，他也不禁感嘆：「我心情真的很亂。」

李千娜（左）、黃尚禾夫婦現身顏正國靈堂。（記者廖俐惠攝）

至於一大早就現身悼念的黃尚禾、李千娜夫婦，黃尚禾待了2個半小時後先行離去，而李千娜至今都還在與家屬一起折蓮花。

黃尚禾悼念顏正國，待超過兩小時先行離去。（記者廖俐惠攝）

