自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

亞美將體驗「蒸烤式按摩」 趴太久笑喊：胸部麻掉

左起主持人小鹿偉皓、亞美將、阿甘開心錄影，現場笑聲不斷。（民視提供）左起主持人小鹿偉皓、亞美將、阿甘開心錄影，現場笑聲不斷。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕民視娛樂節目《娛樂超skr》邀請泰國媳婦亞美將宣傳新書《泰國慢旅行程》，由主持人小鹿偉皓與阿甘熱情接待。亞美將透露，她寫書的初衷是希望大家在泰國旅遊時不只玩得開心，也能找到最道地的泰式體驗。

節目上她分享當初辦理跨國婚姻手續的繁瑣過程，語出驚人：「不要隨便嫁給外國人！」笑翻主持人。她也談到最熱鬧的潑水節趣事，笑說：「老公一直指著我，結果我被當地人猛潑水，全身溼透！」還開玩笑表示被潑代表受歡迎。

亞美將（中）爆料奇特「蜂蜜芭蕉葉按摩」體驗，笑翻全場。（民視提供）亞美將（中）爆料奇特「蜂蜜芭蕉葉按摩」體驗，笑翻全場。（民視提供）

聊到泰國美食與按摩文化時，亞美將更爆料自己體驗過最誇張的3小時蜂蜜芭蕉葉按摩，「背被塗滿蜂蜜後貼上芭蕉葉，還被抓去蒸氣室烘烤，最後放進牛奶浴泡澡！」她笑說：「趴了1個多小時，胸部都麻掉了！」主持人阿甘立刻打趣：「加點鹽巴是不是可以上菜了？」讓現場笑翻。

節目中，小鹿也分享早年到泰國旅遊的印象，讚嘆「路邊炸雞都好吃到爆！」亞美將則強調：「在泰國真的不會餓到！」節目最後，三人笑鬧不斷，讓觀眾在輕鬆氛圍中認識更多泰國旅遊秘訣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中