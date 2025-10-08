亞美將體驗「蒸烤式按摩」 趴太久笑喊：胸部麻掉

左起主持人小鹿偉皓、亞美將、阿甘開心錄影，現場笑聲不斷。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕民視娛樂節目《娛樂超skr》邀請泰國媳婦亞美將宣傳新書《泰國慢旅行程》，由主持人小鹿偉皓與阿甘熱情接待。亞美將透露，她寫書的初衷是希望大家在泰國旅遊時不只玩得開心，也能找到最道地的泰式體驗。

節目上她分享當初辦理跨國婚姻手續的繁瑣過程，語出驚人：「不要隨便嫁給外國人！」笑翻主持人。她也談到最熱鬧的潑水節趣事，笑說：「老公一直指著我，結果我被當地人猛潑水，全身溼透！」還開玩笑表示被潑代表受歡迎。

請繼續往下閱讀...

亞美將（中）爆料奇特「蜂蜜芭蕉葉按摩」體驗，笑翻全場。（民視提供）

聊到泰國美食與按摩文化時，亞美將更爆料自己體驗過最誇張的3小時蜂蜜芭蕉葉按摩，「背被塗滿蜂蜜後貼上芭蕉葉，還被抓去蒸氣室烘烤，最後放進牛奶浴泡澡！」她笑說：「趴了1個多小時，胸部都麻掉了！」主持人阿甘立刻打趣：「加點鹽巴是不是可以上菜了？」讓現場笑翻。

節目中，小鹿也分享早年到泰國旅遊的印象，讚嘆「路邊炸雞都好吃到爆！」亞美將則強調：「在泰國真的不會餓到！」節目最後，三人笑鬧不斷，讓觀眾在輕鬆氛圍中認識更多泰國旅遊秘訣。

