《九重紫》女星出事了！孟子義古裝帽紗被踩「頭往後對折凹」驚悚畫面曝光

孟子義因《九重紫》爆紅。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國戲劇女神孟子義去年因主演古裝劇《九重紫》爆紅，晉升「95後小花」之一戲約不斷，近日她拍攝新劇《尚公主》時卻發生意外，因為帽子的長紗被男二踩到，整個頭和頸部被向後拉扯，幾乎呈現「對折凹」的狀態，影片曝光讓粉絲炸鍋。

孟子義拍新戲發生意外。（翻攝自微博）

影片中，孟子義身穿白色古裝、頭戴長紗帽，沒想到白紗卻到被後方的演員踩住，不知情的她開始往前跑時，帽紗將她的頭部重重的往後勒，接著將她拽倒在地，所有工作人員見狀立刻衝上前去攙扶。這段畫面在網路上瘋傳，網友驚呼「天啊好危險」、「好心疼孟姐啊」、「姐姐得多疼」。

請繼續往下閱讀...

孟子義的頭紗被踩，導致頭部被往後重扯。（翻攝自微博）

孟子義失去平衡摔倒在地。（翻攝自微博）

針對意外，孟子義本人則發文：「我沒事噠，不用擔心我啦～我從小就經常摔跤非常皮實的！嘿嘿。已經在拍攝啦。」她的工作室也發聲明安撫粉絲，「工作人員第一時間抵達現場後，立即請劇組現場外景隨行醫生對孟子義身體狀況進行了初步檢查，目前除發現部分關節擦傷外，並無其他明顯症狀」。

