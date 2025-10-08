自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂天女孩「開場5秒」正妹是誰？她羞喊：不知眼睛要往哪看

河智媛穿上校服。（樂天提供）河智媛穿上校服。（樂天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天女孩推出2025年度單曲《夢想特急件》，以「日系高校風」為主題，融合J-pop的清新旋律與多聲部合唱，打造出充滿朝氣與希望的青春樂章。開場5秒由貝佳頤獨挑大梁，她手持入學通知的畫面成為亮點，她笑說：「能被選中拍單人鏡頭很開心，這首歌讓我重溫高中時期對未來充滿希望的感覺，是首充滿青春與感觸的作品。」

貝佳頤MV開頭五秒神顏。（樂天提供）貝佳頤MV開頭五秒神顏。（樂天提供）

MV正式上線後，女孩們身穿高校制服與可愛運動服亮相，勾起滿滿校園回憶。粉絲留言表示：「看完這MV有點感動，這一年真的辛苦女孩們了。」舞蹈總監陸筱晴也透露幕後點滴：「大家都是在最爆炸狀態練舞，用最短時間把舞練好、排好。」琳妲被問到難度時自信笑回：「沒有！」並補充「大家都很棒！」孟潔也說：「動作學很快，大家很整齊。」岱縈則笑著強調：「（這首歌）很長，要講三次！」曲曲則幽默補充：「很少單曲來到四分多鐘，但有冷氣真好！」

貝佳頤在新MV中相當亮眼。（樂天提供）貝佳頤在新MV中相當亮眼。（樂天提供）

女孩們也分享對2025年度新單曲《夢想特急件》的感受，沈珈妤認為「前奏滿動漫感的」，熊霓形容「青春又有活力」，小紫說「我喜歡這個曲風」，禹菡則直呼：「學生服好可愛！」其中穿上「真理運動褲」的造型，被粉絲大讚「可愛與性感兼具」。貝佳頤笑說：「很像日本排球少女！大家穿上這套運動裝身材都超級好，害我不知道眼睛要往哪裡看，好害羞！」

韓籍三本柱飾演轉學生。左起廉世彬、河智媛、禹洙漢。（樂天提供）韓籍三本柱飾演轉學生。左起廉世彬、河智媛、禹洙漢。（樂天提供）

至於「樂天三本柱」韓籍成員禹洙漢、河智媛、廉世彬，以「轉學生」身分登場也成為MV亮點。禹洙漢笑說：「已經很久沒有穿制服了，心情很好！」被問到第一次唱中文歌是否困難？河智媛用韓文俏皮回：「阿妞（沒有）」，廉世彬則用中文說「沒有」，禹洙漢更鼓勵大家：「不要怕，開心的，不害怕。」

岱縈球場重現MV動作。（樂天提供）岱縈球場重現MV動作。（樂天提供）

回顧拍攝與錄音過程，河智媛說：「平常很少有機會要準備整首完整的表演，一開始有點擔心，但因為歌曲很好聽，所以更有動力努力練習。」她也真誠表示：「能和樂天女孩全體成員一起表演覺得很開心，時間過了之後，應該會很想念這一刻吧。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中