阿達參加舊愛Lulu婚禮不攜伴 羞吐「新戀情」細節：不同類型啦

〔記者侯家瑜／台北報導〕Lulu日前宣布與主持搭檔陳漢典閃婚，更以《夜市王》、《綜藝大熱門》雙料入圍金鐘主持人獎，形成「前任 vs 現任」同場比拚的話題組合。《夜市王》今（8日）舉辦金鐘入圍記者會，雖然Lulu缺席，但他的前男友阿達一直被問追問關於他「新女友」的細節，即使搭檔美麗本人在旁，也無法招架媒體熱情的好奇心。

美麗本人、阿達今出席《夜市王》金鐘入圍記者會，阿達自爆交往2年多圈外女友。（記者陳奕全攝）美麗本人、阿達今出席《夜市王》金鐘入圍記者會，阿達自爆交往2年多圈外女友。（記者陳奕全攝）

談到是否會出席Lulu與陳漢典婚禮？阿達笑說：「不知道是否受邀，但網友說前男友去的話包豹子、吃龍蝦意麵就可以走了！錢不是重點，心意最重要。」被問包多少？他說：「吉利數字啦，66000或88000。」在場媒體誇他相當有誠意。

不過話題一轉，阿達竟自爆有新女友，媒體立刻追問細節，他一度緊張起來，靦腆承認：「交往兩年多，是圈外人，做旅遊業的，跟我差不多年紀。」透露是朋友介紹認識，甚至誠實回答：「是做露營用品的朋友介紹的。」

被問是否帶女友出席Lulu婚禮？阿達笑說：「她也不敢吧！」（記者陳奕全攝）被問是否帶女友出席Lulu婚禮？阿達笑說：「她也不敢吧！」（記者陳奕全攝）

雖然雙方都已見過彼此家長，不過阿達透露2人目前沒有結婚打算，也說與Lulu是不同類型的女生，一語帶過舊情。而在大家熱烈追問下，他也開玩笑說：「我過年都沒像現在這樣害怕過。」

