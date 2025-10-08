自由電子報
娛樂 最新消息

阿達祝福Lulu笑談金鐘尷尬局 美麗本人爆料與陳漢典私下對話

《夜市王》主持群阿達、美麗本人今出席金鐘入圍記者會，聊到Lulu閃婚話題笑翻全場。（記者陳奕全攝）《夜市王》主持群阿達、美麗本人今出席金鐘入圍記者會，聊到Lulu閃婚話題笑翻全場。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕Lulu與主持搭檔陳漢典近日宣布閃婚，今年在金鐘獎也風光入圍《夜市王》、《綜藝大熱門》兩項主持人獎，更巧的是，Lulu將與前男友阿達、現任老公陳漢典同場競爭金鐘獎，話題度爆棚。《夜市王》今（8日）舉辦金鐘入圍記者會，主持群美麗本人、阿達到場，唯獨Lulu因行程缺席。

談到與陳漢典在典禮上正面交鋒是否尷尬？阿達笑說：「應該還好啦，如果那個獎真的很後面頒，我們會相處滿長一段時間。」至於後台擁抱？他也爽快回答：「一定可以啦！」更自信喊話：「評審敢讓我們入圍，我們就要拿！」阿達也提到過往經驗：「美麗本人每次走鐘獎只要入圍就會拿獎，這次應該也滿有勝算！」

阿達祝福前任Lulu，笑說典禮上遇陳漢典不會尷尬。（記者陳奕全攝）阿達祝福前任Lulu，笑說典禮上遇陳漢典不會尷尬。（記者陳奕全攝）

兩人被問到若得獎會說什麼感言，笑回：「還沒想，只要想了，就會有得失心。」至於是否問過Lulu希望哪個節目得獎？阿達誇讚對方是專業主持人，對於每個問題都會體面應對，不過私下真的沒問過。

美麗本人也爆料陳漢典的「閃婚私訊內容」，他透露：「前幾天我有個電影殺青酒會，剛好有陳漢典在，我就問他閃婚的事。他說他當天回最多的訊息內容就是『是真的。』」一句話讓全場笑翻。

點圖放大header
點圖放大body

