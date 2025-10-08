自由電子報
娛樂 最新消息

BLACKPINK快閃店只開5天！粉紅宇宙降臨台北

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國女子天團BLACKPINK將於下週18、19日登上高雄世運主場館，今（8）官方隆重宣布限時快閃店將在臺北大巨蛋登場，讓全台BLINK（粉絲名）都能共襄盛舉。

BLACKPINK自2016年以首張單曲專輯《SQUARE ONE》出道以來，憑藉《DDU- DU DDU-DU》、《Kill This Love》、《How You Like That》等多首全球熱播神曲， 躍升K-Pop樂壇代表團。

2020年首張正規專輯《THE ALBUM》更攻佔美國告示牌 等全球排行榜，累積超過130萬張銷量，成為首張銷量突破百萬K-Pop女團專輯，一路以獨一無二的舞台魅力征服世界各大音樂祭。

為回饋一路支持的BLINK，官方特別打造「BLACKPINK WORLD TOUR POP-UP STORE IN TAIPEI」，將於遠東Garden City大巨蛋店 1F（臺北大巨蛋）限時登場，營業時間為每日上午11點至晚上9點，活動自 10月15日（三）至10月19日（日）為期5天限定舉辦。

快閃店不僅帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動 - 凡於現場單筆消費達指定金額，即可獲得限定版小卡與海報等 特別贈禮。所有商品與贈品皆為限量供應，數量有限。

點圖放大body

