男神金城武自曝《風林火山》最大挑戰 成果卻讓劉青雲大讚

金城武認為自己在《風林火山》其實是一個認知上的反派，不是好人。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕犯罪動作大片《風林火山》為男神金城武暌違8年唯一一部電影作品，他在片中不僅大秀義大利語台詞，更笑談這是「最困難的挑戰之一」，不過首度和他同台飆戲的劉青雲大讚他：「非常有語言天分，同時要說廣東話、義大利和西班牙文，處理對白挺有方法。」看來成果相當不錯。

曾以《殭屍》驚豔四座的導演麥浚龍從宣布開拍《風林火山》到現在耗時10年以上，投注全副心力與資金打造，一度因延宕多年被視為「都市傳說」，影迷終於盼到電影上映。

該片今（8）日釋出最新幕後片段，金城武說從要接演時就知道需要在片中說義大利和西班牙文，為了順利演出，他透露祕訣就是「一直背」，「我可能從第一天就在背，可能還沒有背廣東話就一直在同步背。其實有這些義大利文和西班牙文對我來講也是一個魅力，所以（導演）從很早就先把義大利文和西班牙文的對白給我，然後死背（笑）。」

金城武為《風林火山》首次挑戰說義大利語，透露是最大挑戰。（壹壹喜喜提供）

金城武也分享飾演的角色李霧童，其實是一個認知上的反派，不是好人。但這個反派還是有迷人的地方：「我覺得壞人也是有故事的，只是你（觀眾）從哪一個角度來看事情。我們習慣看作品有一個白色、一個黑色，這個電影是要講一個反派故事，我覺得還是會有一些讓你（觀眾）有感覺的內容。」

此次首度和劉青雲、梁家輝兩大影帝合作，金城武透露之前只有在活動上碰過梁家輝，所以這次第一次看到他就很開心給他個擁抱，「終於可以跟他說『你是我從小看到大的』（大笑）。家輝哥在片場還很熱情開朗，非常活躍，還會說笑話給大家，佩服他每次都要特殊化妝兩個多小時以上。」

劉青雲在《風林火山》的眼神讓金城武大讚「對戲會感到害怕」。（壹壹喜喜提供）

此外，金城武在片中也和劉青雲也有兩場互動的重頭戲，佩服地說：「他（劉青雲）那個眼神看著我，我會怕。他的眼神那麼定，青雲哥的表演讓我覺得好佩服。那場戲我也非常喜歡。」《風林火山》將於明天（9日）正式在台上映。

《風林火山》金城武幕後訪談：

