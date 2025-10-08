自由電子報
娛樂 最新消息

羅志祥男團宣布解散 愛徒慘到零收入還被「空幹」羞辱

詹仕偉單飛出擊重拾信心。（我在娛樂提供）詹仕偉單飛出擊重拾信心。（我在娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由「小豬」羅志祥親手打造的男團C.T.O宣告解散，成員各奔東西，成員「Snoopy」詹仕偉單飛推出個人單曲，對於當初約滿離開前東家，詹仕偉稱只有滿滿感謝，跟小豬有坐下來談合約，過程非常平和。

聊起疫情那幾年，詹仕偉不諱言是人生中最難撐的時期，「那三年真的很硬，有一年是完全零收入。」工作停擺、演出取消，他一度陷入焦慮與自我懷疑，「每天醒來都在想，還要不要繼續做這行？」

詹仕偉發行個人單曲。（我在娛樂提供）詹仕偉發行個人單曲。（我在娛樂提供）

所幸詹仕偉後來參加香港選秀節目《全民造星V》，一路闖進前十名，成為他重拾信心的轉捩點，「那個舞台讓我重新相信自己，也證明我真的能做到。」同年他結束與 C.T.O 的合約，被外界誤傳「退團」。他首度回應：「其實是合約期滿，大家對未來方向不同，就和平分開。」被問到是否對羅志祥有過怨言？他表示：「完沒有埋怨，只有感謝。他訓練我們真的很狠，但也讓我學到紀律和抗壓。那段訓練讓我受用到現在。」

只是從出道到成團，都頂著小豬的光環也是雙面刃，曾經因此受訪矚目，當年老闆爆出桃色風波，卻也讓他們扛下許多壓力。

詹仕偉透露，當時看到新聞時，立刻跟團員宇慶討論，驚呼「老闆出事了」，當時長達一個小時他們都沒有說話，尤其事發時他們還在參加選秀比賽，還有參賽者故意模仿小豬「空幹」的舞蹈動作嘲諷羞辱，讓他們非常無言。

