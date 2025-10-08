自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全台獨家規格影廳開幕倒數！大巨蛋秀泰影城主打最多特殊廳還推半價體驗

〔記者許世穎／台北報導〕繼台北大巨蛋園區各區域陸續啟用後，萬眾期待的「大巨蛋秀泰影城」也將正式揭幕！影城金宣布將於10月9日開放預售部分場次，並將於10月17日啟動試營運、10月28日盛大開幕。作為秀泰集團旗下最頂級旗艦據點，影城總投資金額高達台幣4億元、佔地超過3000坪，將以全台最多特殊影廳、最頂級設備與獨家美學設計，重新定義影城新標準，打造台北娛樂新地標。

大巨蛋秀泰影城擁有全台獨家的ULTRA 4DX影廳。（秀泰影城提供）大巨蛋秀泰影城擁有全台獨家的ULTRA 4DX影廳。（秀泰影城提供）

頂級旗艦規格　7座特殊影廳傲視全台

大巨蛋秀泰影城進駐台北大巨蛋園區影城棟2至5樓，總樓地板面積達3000坪，設有14座影廳、1750席座位，其中包含全台獨家的ULTRA 4DX、SCREEN X、以及Dolby Vision + Atmos 三大高規格特殊影廳，再加上全球首創的Remmi Chair影廳，合計7座特殊影廳，為全台之最。無論是多面環景的包覆感、4DX動態座椅的體感震撼，或Dolby Vision+ Atmos的極致對比與全景聲沉浸音效，都讓影迷感受前所未有的五感衝擊。

大師設計 × 專業音響　締造極致舒適體驗

在空間設計與觀影舒適度上，大巨蛋秀泰影城更融入藝術與工藝的結合。Remmi Chair影廳 採用芬蘭設計大師 Yrjö Kukkapuro 經典設計的人體工學椅，全球首度應用於戲院座席，從椅背弧度、支撐角度到材質選用，皆以「長時間舒適觀影」為出發點。

此外，全影城採用 Harman專業劇院級音響系統，透過精準調校與建築聲學設計，讓每一個細微的音效都能真實呈現，打造猶如親臨現場的沉浸式體驗。

大巨蛋秀泰影城開幕倒數。（秀泰影城提供）大巨蛋秀泰影城開幕倒數。（秀泰影城提供）

跨界娛樂場域　開幕祭出半價體驗

秀泰集團以「從電影開始，重新定義影城」為品牌理念，未來將在大巨蛋影城拓展多元娛樂型態，結合電影×直播×電競×演唱會等跨界內容，打造全方位沉浸式娛樂平台。

為歡慶開幕，影城將於開幕前10月27日推出一日限定半價體驗活動，邀請影迷搶先體驗最新科技影廳魅力，並同步推出限量會員禮與開幕優惠，帶領觀眾感受影城新時代的誕生。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中