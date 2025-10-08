全台獨家規格影廳開幕倒數！大巨蛋秀泰影城主打最多特殊廳還推半價體驗

〔記者許世穎／台北報導〕繼台北大巨蛋園區各區域陸續啟用後，萬眾期待的「大巨蛋秀泰影城」也將正式揭幕！影城金宣布將於10月9日開放預售部分場次，並將於10月17日啟動試營運、10月28日盛大開幕。作為秀泰集團旗下最頂級旗艦據點，影城總投資金額高達台幣4億元、佔地超過3000坪，將以全台最多特殊影廳、最頂級設備與獨家美學設計，重新定義影城新標準，打造台北娛樂新地標。

大巨蛋秀泰影城擁有全台獨家的ULTRA 4DX影廳。（秀泰影城提供）

頂級旗艦規格 7座特殊影廳傲視全台

大巨蛋秀泰影城進駐台北大巨蛋園區影城棟2至5樓，總樓地板面積達3000坪，設有14座影廳、1750席座位，其中包含全台獨家的ULTRA 4DX、SCREEN X、以及Dolby Vision + Atmos 三大高規格特殊影廳，再加上全球首創的Remmi Chair影廳，合計7座特殊影廳，為全台之最。無論是多面環景的包覆感、4DX動態座椅的體感震撼，或Dolby Vision+ Atmos的極致對比與全景聲沉浸音效，都讓影迷感受前所未有的五感衝擊。

大師設計 × 專業音響 締造極致舒適體驗

在空間設計與觀影舒適度上，大巨蛋秀泰影城更融入藝術與工藝的結合。Remmi Chair影廳 採用芬蘭設計大師 Yrjö Kukkapuro 經典設計的人體工學椅，全球首度應用於戲院座席，從椅背弧度、支撐角度到材質選用，皆以「長時間舒適觀影」為出發點。

此外，全影城採用 Harman專業劇院級音響系統，透過精準調校與建築聲學設計，讓每一個細微的音效都能真實呈現，打造猶如親臨現場的沉浸式體驗。

大巨蛋秀泰影城開幕倒數。（秀泰影城提供）

跨界娛樂場域 開幕祭出半價體驗

秀泰集團以「從電影開始，重新定義影城」為品牌理念，未來將在大巨蛋影城拓展多元娛樂型態，結合電影×直播×電競×演唱會等跨界內容，打造全方位沉浸式娛樂平台。

為歡慶開幕，影城將於開幕前10月27日推出一日限定半價體驗活動，邀請影迷搶先體驗最新科技影廳魅力，並同步推出限量會員禮與開幕優惠，帶領觀眾感受影城新時代的誕生。

