女友王淨怎樣打扮最喜歡？曹佑寧害羞吐露內心話

曹佑寧（左）在廣告中因穿搭話題與姚愛寗（右）有了交集，詮釋充滿粉紅泡泡感的可愛互動。（ADASTRIA TAIWAN提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曹佑寧與姚愛寗日前為服飾品牌拍攝形象影片與系列宣傳照，過往未曾在戲劇合作的兩人首度攜手廣告拍攝，曹佑寧說雖然是第一次和姚愛寗合作，但很快就進入劇情角色中，也很自然地交流起穿搭想法。姚愛寗則表示：「因為是服飾廣告，我們一聊到穿搭就很容易開啟話題，自然地培養默契。」

曹佑寧喜歡衣服外表俐落有型。（ADASTRIA TAIWAN提供）

劇組一天內完成四個浪漫相遇場景的拍攝，曹佑寧分享他最喜歡在電梯相遇時，所穿上的西裝外套，「衣服外表俐落有型，卻很輕薄舒適，日常也能自在駕馭，拍攝完後我真的直接問能不能打包帶走！」

請繼續往下閱讀...

姚愛寗是品牌好友代言人。（ADASTRIA TAIWAN提供）

問及喜歡的異性穿搭，曹佑寧害羞坦言：「以我現階段來講，我會喜歡女生比較率性的打扮。」言談間不難猜出在講女友王淨。姚愛寗則透露自己喜歡男生穿得很簡單乾淨、輕鬆的感覺，至於她個人則喜歡穿得中性一點，「因為我比較瘦小，所以當希望可以展現自己氣勢的時候，我就會穿XL的衣服」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法