自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女友王淨怎樣打扮最喜歡？曹佑寧害羞吐露內心話

曹佑寧（左）在廣告中因穿搭話題與姚愛寗（右）有了交集，詮釋充滿粉紅泡泡感的可愛互動。（ADASTRIA TAIWAN提供）曹佑寧（左）在廣告中因穿搭話題與姚愛寗（右）有了交集，詮釋充滿粉紅泡泡感的可愛互動。（ADASTRIA TAIWAN提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曹佑寧與姚愛寗日前為服飾品牌拍攝形象影片與系列宣傳照，過往未曾在戲劇合作的兩人首度攜手廣告拍攝，曹佑寧說雖然是第一次和姚愛寗合作，但很快就進入劇情角色中，也很自然地交流起穿搭想法。姚愛寗則表示：「因為是服飾廣告，我們一聊到穿搭就很容易開啟話題，自然地培養默契。」

曹佑寧喜歡衣服外表俐落有型。（ADASTRIA TAIWAN提供）曹佑寧喜歡衣服外表俐落有型。（ADASTRIA TAIWAN提供）

劇組一天內完成四個浪漫相遇場景的拍攝，曹佑寧分享他最喜歡在電梯相遇時，所穿上的西裝外套，「衣服外表俐落有型，卻很輕薄舒適，日常也能自在駕馭，拍攝完後我真的直接問能不能打包帶走！」

姚愛寗是品牌好友代言人。（ADASTRIA TAIWAN提供）姚愛寗是品牌好友代言人。（ADASTRIA TAIWAN提供）

問及喜歡的異性穿搭，曹佑寧害羞坦言：「以我現階段來講，我會喜歡女生比較率性的打扮。」言談間不難猜出在講女友王淨。姚愛寗則透露自己喜歡男生穿得很簡單乾淨、輕鬆的感覺，至於她個人則喜歡穿得中性一點，「因為我比較瘦小，所以當希望可以展現自己氣勢的時候，我就會穿XL的衣服」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中