娛樂 最新消息

金馬準影后劉若英「快樂小夥伴」換人了 蒲公英讓她陷入小悲傷

劉若英「飛行日」巡演，多了許多新的飛行夥伴。（相信音樂提供）劉若英「飛行日」巡演，多了許多新的飛行夥伴。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕已得過亞太影展影后的劉若英，在本屆金馬獎以《我們意外的勇氣》入圍最佳女主角，將與林依晨、高伊玲等角逐影后大獎。不過在典禮之前，劉若英還是先忙於「飛行日4.0版」巡迴演唱會，這次也加入好多全新的「快樂小夥伴」，讓粉絲一起感受歡樂氣氛。

劉若英入圍金馬獎影后，演唱會舞台上也熱鬧非凡。（相信音樂提供）劉若英入圍金馬獎影后，演唱會舞台上也熱鬧非凡。（相信音樂提供）

劉若英「飛行日」巡演返場泉州開唱，這也是這套巡演的第85場，演唱會從2022年起於台北小巨蛋啟程，從籌備至演出2031天的飛行，共吸引超過75萬名歌迷朝聖，這次4.0版加入12位全新飛行夥伴，當演唱《快樂天堂》時，舞者化為河馬、大象、孔雀、長臂猿，宛如從歌詞中直接躍上舞台，和劉若英一起帶領歌迷進入快樂天堂。

劉若英的「飛行日」巡演已進入4.0版。（相信音樂提供）劉若英的「飛行日」巡演已進入4.0版。（相信音樂提供）

看到歌迷的驚喜反應，劉若英說：「說實在因為今天可能有新夥伴加入，對我來說很像是第一次演出，然後其實有很多要記的東西、有很多的緊張。」另外演唱到早期所寫的《蒲公英》時，劉若英感性談到：「這兩天我在彩排唱這首歌的時候，心裡其實有點小悲傷，因為我覺得剛入行、剛開始寫歌、剛開始唱歌的我，原來是這麼有雄心壯志，覺得好像去到很多地方、唱歌給很多人聽，覺得大家一起努力往一個方向，這個世界就會越來越美好。」

劉若英已完成85場「飛行日」巡演。（相信音樂提供）劉若英已完成85場「飛行日」巡演。（相信音樂提供）

