娛樂 最新消息

胡瓜24年《綜藝大集合》傳收攤？陳美鳳發聲回應

陳美鳳今出席活動。（記者蕭方綺攝）陳美鳳今出席活動。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕長年和胡瓜一起主持除夕特別節目的陳美鳳，今出席「左流右新」疫苗衛教代言活動，被問及胡瓜明年除夕特別節目不會在民視，會到華視做節目，她面露惋惜透露當然會很想一起主持，但尊重胡瓜對工作的感覺；至於《綜藝大集合》傳要收攤，陳美鳳非常驚訝直說不清楚。

瓜目前有YT節目《下面一位》和年底播出的《週末最強大》，以及主持24年的長壽招牌節目《綜藝大集合》，由於胡瓜與民視合約到2026年1月他日前透露想收掉1節目，遭疑《大集合》將收攤，但民視回應：「雙方目前正積極協商。」

另外問及胡瓜除夕特別節目確定要在華視，陳美鳳面露惋惜，尊重他對工作的感覺。回憶起和胡瓜一起主持的點滴 ，她稱讚：「當然很習慣每年都有他，他很會帶動，在現場很有效率，當然團隊都會一起開會來把節目做好。不過很多事情環境不同了，很多人都會有經營其他（媒體），每一年想法又會不同，我當然會很想一起，但尊重他。」

陳美鳳（右三）曾上過胡瓜（左三）主持的《綜藝大集合》。（資料照，記者潘少棠攝）陳美鳳（右三）曾上過胡瓜（左三）主持的《綜藝大集合》。（資料照，記者潘少棠攝）

至於《綜藝大集合》傳要收攤，陳美鳳非常驚訝直說不清楚，自己也是看到新聞才知道，一樣為此感到可惜，「很多觀眾都滿支持，應該還有溝通空間。」表示自己對事情不太清楚。

