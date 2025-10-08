自由電子報
娛樂 最新消息

海巡成「土地公」 盧廣仲粉絲超奇葩願望全說了

盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》奪14冠。（添翼創越工作室）盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》奪14冠。（添翼創越工作室）

〔記者張釔泠／台北報導〕盧廣仲最新全情歌專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》自推出以來，已橫掃實體與數位各大排行榜，總計拿下14個冠軍；他在社群平台人氣更是爆棚，被粉絲戲稱為「土地公」，各種創意許願文湧入網路河道。

盧廣仲與添翼成歌曲伯樂，原唱歌手紛致謝。（添翼創越工作室提供）盧廣仲與添翼成歌曲伯樂，原唱歌手紛致謝。（添翼創越工作室提供）

這張專輯由添翼企劃小組發起「傷心翻唱計畫」，有別於過往樂壇翻唱知名歌曲為主，這個計畫挑選尚未廣為人知的作品，在每年超過萬首新歌中精選遺珠情歌詞曲，透過全新編曲與細膩製作重新演繹。

盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》奪14冠。（添翼創越工作室）盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》奪14冠。（添翼創越工作室）

每首單曲推出後迅速突破千萬點閱率，盧廣仲與添翼成了歌曲伯樂，歌迷對這種「再造」高度認同。紛紛發文表示：「以前都沒有聽過，怎麼找得到這些歌！」、「很喜歡這個企劃，讓更多音樂人被看見」。

原作歌手卓振聲、吳鎮安、郭子恆、黃俊荣等也發文表達驚喜與感動：「在創作路上獲得莫大鼓勵」、「被選到時覺得不可思議」、「謝謝廣仲讓歌曲再次活了過來」、「真的好喜歡，謝謝廣仲」、「謝謝哥給了歌曲另一個生命」、「很感動你翻唱這首歌」。

盧廣仲海巡成為「土地公」。（添翼創越工作室）盧廣仲海巡成為「土地公」。（添翼創越工作室）

隨著專輯推出，盧廣仲不時海巡社群、神來一筆的回覆貼文，「活網」程度驚人，粉絲也留言許願：「如果盧廣仲回我，我就去告白」、「我會憋氣到廣仲回我為止」、「請問下一次 NBA 總冠軍是誰？」甚至有百貨公司小編表示，如果盧廣仲回應，就願意舉辦見面會。對於這股熱烈回響，盧廣仲說：「希望這張專輯可以讓大家的三餐變好吃。」

