顏正國肺腺癌逝 愛妻悲痛首發聲：完成使命了

〔記者廖俐惠／台北報導〕顏正國昨天（7日）驚傳因為肺腺癌逝世，妻子劉又甄今天上午透過丈夫臉書發文，感謝外界的關心，並表示「相信他已完成在這世界的使命，回到真正屬於他的國度」。

顏正國昨天病逝。（翻攝自顏正國臉書）

顏正國的太太發文感謝大家的關心，同時也說聲抱歉，「目前還無法親自面對說明，但還是希望透過文字來向大家致上最大謝意，所有對阿國的心意，我們都收到了！請見諒我就不再一一回覆了！」

請繼續往下閱讀...

劉又甄指出，顏正國是在去年11月診斷出肺腺癌晚期，他一直無所懼、勇敢的與病魔奮戰，但仍遺憾的在昨天下午4點57分於所有家人陪伴下安詳辭世，「相信他已完成在這世界的使命，回到真正屬於他的國度。」

劉又甄代表顏正國再次感謝所有家人、朋友、媒體朋友以及一路支持阿國的影迷粉絲，謝謝大家一直給予的無限大力量及幫助。最後感謝亞東醫院專業的醫療團隊在最後一刻讓顏正國無病痛出院。

對於後續喪葬事宜，劉又甄請大家稍待片刻，「阿國的公祭與告別式等相關事宜我們還需要一些時間討論，有確切的時間地點，一定會第一時間由阮橋本（鋼鐵爸）通知大家。」

