自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

顏正國肺腺癌逝 愛妻悲痛首發聲：完成使命了

〔記者廖俐惠／台北報導〕顏正國昨天（7日）驚傳因為肺腺癌逝世，妻子劉又甄今天上午透過丈夫臉書發文，感謝外界的關心，並表示「相信他已完成在這世界的使命，回到真正屬於他的國度」。

顏正國昨天病逝。（翻攝自顏正國臉書）顏正國昨天病逝。（翻攝自顏正國臉書）

顏正國的太太發文感謝大家的關心，同時也說聲抱歉，「目前還無法親自面對說明，但還是希望透過文字來向大家致上最大謝意，所有對阿國的心意，我們都收到了！請見諒我就不再一一回覆了！」

劉又甄指出，顏正國是在去年11月診斷出肺腺癌晚期，他一直無所懼、勇敢的與病魔奮戰，但仍遺憾的在昨天下午4點57分於所有家人陪伴下安詳辭世，「相信他已完成在這世界的使命，回到真正屬於他的國度。」

劉又甄代表顏正國再次感謝所有家人、朋友、媒體朋友以及一路支持阿國的影迷粉絲，謝謝大家一直給予的無限大力量及幫助。最後感謝亞東醫院專業的醫療團隊在最後一刻讓顏正國無病痛出院。

對於後續喪葬事宜，劉又甄請大家稍待片刻，「阿國的公祭與告別式等相關事宜我們還需要一些時間討論，有確切的時間地點，一定會第一時間由阮橋本（鋼鐵爸）通知大家。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中