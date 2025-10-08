《音樂大亂鬥》勇闖金鐘 朱皮翻唱路人毒舌評：這在唱什麼？

《音樂大亂鬥》由拷秋勤主唱「朱皮」朱品諭（中）與曾入圍金曲客語專輯獎的「聖代」謝宣圻（右），攜手節目企劃之一「阿儒」戴君儒主持。（客委會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆廣播金鐘獎即將在10月11日揭曉，由講客廣播電台推出的創新客語音樂節目《音樂大亂鬥》強勢入圍「類型音樂節目獎」、「節目主持人獎」、「企劃編撰獎」三大獎項，為客語廣播寫下全新里程碑。節目由拷秋勤主唱朱品諭（朱皮）、曾入圍金曲獎的謝宣圻（聖代），以及企劃成員戴君儒（阿儒）共同主持。

節目自今年1月開播至今不到10個月，朱皮回憶得知入圍當下「像煎魚一樣在床上翻來翻去兩小時」，失眠一整晚。他坦言雖然很累，但非常興奮，「入圍後更睡不著了！」

請繼續往下閱讀...

《音樂大亂鬥》跳脫傳統音樂節目框架，由兩位歌手型主持人買下華語經典歌曲翻唱授權，親自改編為客語版並在節目中進行 Battle 對決。節目不只錄音室對唱，還會街訪路人進行盲聽投票。朱皮與聖代笑說：「一週至少要生三首新歌，真的很硬！」從版權談判、編曲錄音到現場演唱、街訪挑戰，全流程親力親為，幾乎每一集都像在打大魔王。

拷秋勤主唱朱皮（左）與聖代攜手主持客語廣播節目《音樂大亂鬥》入圍今年廣播金鐘獎。（客委會會提供）

節目亮點之一是街頭聽眾的「毒舌」即評。朱皮曾費心翻唱謝和弦的《愛不需要裝乖》，結果卻被路人吐槽「副歌毫無感覺」、「聽不懂在唱什麼」，讓他坦言聽完「蠻受傷」。但也有搞笑時刻，例如阿儒街訪時遇到一位小男孩，先選了朱皮的歌為最愛，接著聽完聖代版本一臉疑惑：「這在唱什麼啊？」讓聖代笑說「小孩最誠實」，也成為節目中經典回憶。

首次擔任廣播主持的朱皮與聖代就獲金鐘肯定，對朱皮而言更是意義非凡。他分享過去因音樂收入不穩、演出機會稀少，甚至到只能靠「提款機領百鈔」過活。多虧女友發現講客電台招募訊息，才讓他踏上這條路，一開始從寫公文、處理後製做起，如今靠實力入圍金鐘。他感性表示：「真的要謝謝女朋友，也謝謝台長莊勝鴻願意給機會，這節目沒人這樣搞過，真的很狂！」至於金鐘當天是否會帶「幸運物」同行？朱皮笑說：「女朋友一定會到場！」

客委會則表示，台灣是多元文化社會，語言和文化的傳承除了要被看見，也要讓人願意看。《音樂大亂鬥》以創新形式傳遞客語文化，結合娛樂與藝術價值，不只拓展主流收聽市場，也向世界展示客家文化的活力與創意。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法