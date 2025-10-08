自由電子報
娛樂 最新消息

舒華任觀光大使！桃園女兒開心：找我是對的

舒華最愛小烏來天空繩橋的自然風景。（桃園市政府觀光旅遊局）舒華最愛小烏來天空繩橋的自然風景。（桃園市政府觀光旅遊局）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團i-dle成員舒華正式擔任桃園觀光大使，出道8年終於以「桃園女兒」的身份接下桃園觀光大使代言，最新官方四款代言照片中，舒華足跡遍佈桃園多個知名景點，包含大溪老街、小烏來天空繩橋、橫山書法藝術館，都有女神出沒。

談到接下桃園觀光大使的工作，她氣勢十足笑問：「你們想一下到底誰最適合擔任桃園觀光大使？當然是我啊！」她形容自己在接到家鄉桃園邀約時的心情：「當時確認要來桃園擔任觀光大使時，覺得很開心很幸運很榮幸被邀請！覺得能找到我來代言，真的是對的！」語畢還忍不住掩嘴燦笑，模樣十分可愛迷人。

私下也愛藝術欣賞的舒華推薦橫山書法藝術館。（桃園市政府觀光旅遊局）私下也愛藝術欣賞的舒華推薦橫山書法藝術館。（桃園市政府觀光旅遊局）

即便粉絲及網路資料都寫著舒華來自桃園楊梅，但舒華卻也認真解釋了自己真正的老家到底在哪以及特別之處，「身為桃園觀光大使，當然還是要先介紹我來自哪裏，大家都會直接聯結我是楊梅人，但其實正確來說，我從小就在富岡長大，富岡是在楊梅再偏一些，我的家鄉很樸實單純而美好，人情味極為濃厚，空氣又好又安靜，我真的超推薦大家來桃園時別忘記要去富岡走走，而且記得一定要跟著我一起舒式（指舒華STYLE）玩桃園。」

舒華漫遊桃園大溪老街。（桃園市政府觀光旅遊局）舒華漫遊桃園大溪老街。（桃園市政府觀光旅遊局）

此次擔任觀光大使，舒華與拍攝團隊在桃園至少拍攝整整兩天時間，團隊與她邊工作邊吃玩桃園，氣氛十分歡樂，舒華也公開在整個拍攝過程中自己最愛的舒式景點，「因為我長期都在韓國及海外巡演就算回家，真的都是來去匆忙，但這次因為擔任桃園觀光大使，跟著廣告拍攝時，真的對桃園好多景點都超驚豔，與兒時記憶的桃園也有些不同，像是大溪老街老宅的古樸感，小烏來的天然絕美風景、橫山書法藝術館文青味十足，還有超多我愛的桃園美食，推薦全球旅客一定要來桃園旅行，大家也可以期待之後廣告播出時，就能知道我吃了哪些桃園在地美食哦！」

桃園市政府觀光旅遊局表示，今年非常榮幸邀請到桃園女兒舒華強勢回歸回到桃園擔任觀光大使， 用她專屬的舒式風格，實地走訪桃園景點，演繹出桃園感性，從她分享老家富岡的在地情感和桃園熱門景點，再到桃園美食的多樣魅力，舒華用最貼近人心的方式，串聯家鄉的美好與故事。她不只是偶像，更是桃園最真摯的代言人。

點圖放大body

