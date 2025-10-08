自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陶晶瑩迷白敬亭自稱「白姐」 惹李李仁開罵：不守婦道

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星白敬亭主演的懸疑燒腦劇《不眠日》已在「中天快點看劇」YouTube頻道完整上架。這是他繼熱門劇《開端》後，再次挑戰「時間循環」題材，不過這次不只是重複既有套路，而是全面升級：劇情設定以「單日五次循環」為主軸，每次循環都保留完整記憶，如同進入高難度遊戲關卡，不斷試錯、抉擇，直至最後一次才能改變命運。劇情緊湊、伏筆滿滿，背後更潛藏與主角同樣擁有時間循環能力的大反派「烏賊」，充滿懸念與轉折，引發網友熱烈討論，紛紛投入猜測真相與最終Boss的身份。

白敬亭無偶包《不眠日》嘗試「捲捲爆炸頭」。（中天電視提供）白敬亭無偶包《不眠日》嘗試「捲捲爆炸頭」。（中天電視提供）

白敬亭飾演的特警「丁奇」，大學時因醉酒落水意外踏入時間循環世界。雖然題材與《開端》有相似之處，白敬亭坦言起初也擔心戲路被固定，但他表示兩部作品在角色設定與劇情結構上有明顯區別。「演員若一直演同類型角色，觀眾會疲乏，而我們也會困在舒適圈裡」，他選擇接受挑戰，並強調此次能以過去經驗為基礎，演繹方式上更成熟、細膩。他也透露為角色設計多款造型，從「鍋蓋頭」到「爆炸捲」，這些看似搞笑的造型，都是他主動提出的點子，完全不顧形象，只求角色鮮明。

白敬亭《不眠日》飾演特警「丁奇」。（中天電視提供）白敬亭《不眠日》飾演特警「丁奇」。（中天電視提供）

《不眠日》以香港為背景，融合經典港式警匪片元素。白敬亭除了挑戰粵語台詞，還參與大量動作戲，包括近身搏鬥、槍戰、爆破等場面。劇組甚至邀請好萊塢動作導演加入設計動作橋段。他提到拍攝一場爆破戲時，為了模擬被震飛的效果，他反覆練習往後倒地，拍到頭暈，卻也深受真實爆破場景震撼。他在劇中不只帥氣上線，還有搞笑場面，像是初次發現循環能力卻誤以為可以無限重來，結果在復仇中慘遭圍毆，令人忍俊不禁。

白敬亭《不眠日》靠「時間循環」破案。（中天電視提供）白敬亭《不眠日》靠「時間循環」破案。（中天電視提供）

在《難哄》中憑藉深情角色「桑延」圈粉無數的白敬亭，也讓陶晶瑩成為忠實粉絲。她不僅特地到上海購買他的潮牌，還在電台節目中自封「白姐」，笑稱不敢當「白太」怕被老公誤會，「因為我已經嫁做人婦了，我老公他都會看，他會覺得說『你講話可以這麼不守婦道嗎？』」談到《不眠日》，她大力稱讚劇情緊湊、演技精彩，「這根本是為白敬亭量身打造的劇本」，不僅有動作戲展現他的長腿與英雄氣勢，導演也給他發揮喜劇感的空間，「很帥但又很會耍寶」，讓角色更立體有趣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中