陶晶瑩迷白敬亭自稱「白姐」 惹李李仁開罵：不守婦道

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星白敬亭主演的懸疑燒腦劇《不眠日》已在「中天快點看劇」YouTube頻道完整上架。這是他繼熱門劇《開端》後，再次挑戰「時間循環」題材，不過這次不只是重複既有套路，而是全面升級：劇情設定以「單日五次循環」為主軸，每次循環都保留完整記憶，如同進入高難度遊戲關卡，不斷試錯、抉擇，直至最後一次才能改變命運。劇情緊湊、伏筆滿滿，背後更潛藏與主角同樣擁有時間循環能力的大反派「烏賊」，充滿懸念與轉折，引發網友熱烈討論，紛紛投入猜測真相與最終Boss的身份。

白敬亭無偶包《不眠日》嘗試「捲捲爆炸頭」。（中天電視提供）

白敬亭飾演的特警「丁奇」，大學時因醉酒落水意外踏入時間循環世界。雖然題材與《開端》有相似之處，白敬亭坦言起初也擔心戲路被固定，但他表示兩部作品在角色設定與劇情結構上有明顯區別。「演員若一直演同類型角色，觀眾會疲乏，而我們也會困在舒適圈裡」，他選擇接受挑戰，並強調此次能以過去經驗為基礎，演繹方式上更成熟、細膩。他也透露為角色設計多款造型，從「鍋蓋頭」到「爆炸捲」，這些看似搞笑的造型，都是他主動提出的點子，完全不顧形象，只求角色鮮明。

白敬亭《不眠日》飾演特警「丁奇」。（中天電視提供）

《不眠日》以香港為背景，融合經典港式警匪片元素。白敬亭除了挑戰粵語台詞，還參與大量動作戲，包括近身搏鬥、槍戰、爆破等場面。劇組甚至邀請好萊塢動作導演加入設計動作橋段。他提到拍攝一場爆破戲時，為了模擬被震飛的效果，他反覆練習往後倒地，拍到頭暈，卻也深受真實爆破場景震撼。他在劇中不只帥氣上線，還有搞笑場面，像是初次發現循環能力卻誤以為可以無限重來，結果在復仇中慘遭圍毆，令人忍俊不禁。

白敬亭《不眠日》靠「時間循環」破案。（中天電視提供）

在《難哄》中憑藉深情角色「桑延」圈粉無數的白敬亭，也讓陶晶瑩成為忠實粉絲。她不僅特地到上海購買他的潮牌，還在電台節目中自封「白姐」，笑稱不敢當「白太」怕被老公誤會，「因為我已經嫁做人婦了，我老公他都會看，他會覺得說『你講話可以這麼不守婦道嗎？』」談到《不眠日》，她大力稱讚劇情緊湊、演技精彩，「這根本是為白敬亭量身打造的劇本」，不僅有動作戲展現他的長腿與英雄氣勢，導演也給他發揮喜劇感的空間，「很帥但又很會耍寶」，讓角色更立體有趣。

