娛樂 最新消息

寒露到 夏天貪涼吃冰、吹冷氣的人必看的節氣保養

彭繼祖老師分享寒露的節氣保養，要跟身體對話。（記者胡如虹攝）彭繼祖老師分享寒露的節氣保養，要跟身體對話。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕從今（8）日起，節氣進入寒露，金鐘視帝陳亞蘭的佛學、氣功老師彭繼祖表示，如果你以前貪涼吃冰、吹冷氣，現在就咳嗽、咳痰、喉嚨發炎、流鼻涕、拉肚子、肩膀痠痛、腰背痛、膝蓋無力及髖骨不舒服。但你要感謝這樣的發生，因為肺有力量，才會主動清理在皮膚的毒素，將空氣呼吸來的毒或吃藥物的毒清理出去。

彭老師表示，從10月8日到22日節氣進入寒露，寒風動，秋意重，夜涼如水，地面的露水更冷，要留意溫差變化。白天秋陽曬、地氣升，因熱度不足，半空掉下來，風寒溼氣易侵入。所以不要打赤腳，盡量穿護腰、穿襪套、把脖子圍好，因為脖子兩旁有肝經、膽經、大腸經、小腸經、胃經通過，一定要留意脖子的保暖。

寒氣來了，過去受的風寒現在會發露出來，在清理的過程中，會咳嗽、咳痰、喉嚨發炎、流鼻涕、拉肚子、肩膀痠痛、腰背痛、膝蓋無力及髖骨不舒服；寒露也是大腸經的修復期，大腸不好的人就容易牙齦痛、顏面神經抽搐、嘴邊長帶狀皰疹、鼻子不舒服。下氣不足時，也易發生疝氣、痔瘡。

暮秋，金最旺之時，金就剋木，木就傷 （木為肝、眼） ，眼睛不舒服、早上起床時眼睛疲累。肝主筋，也會筋骨痛，腳側邊痛、後腳筋痠痛、腳抽筋，都是節氣反應。另外秋在「收」時，血管開始收縮，氣血相對不順。末稍循環不良時，則手腳冰、指頭腫脹、腳踝腫、腳背腫、手腳沒有能量。當頸脖塞住，則會頭痛、偏頭痛或頭暈。皮膚容易有多發性的問題，長蕁麻疹、風疹塊、小丘疹。

從10月8日到22日節氣進入寒露。（彭老師提供）從10月8日到22日節氣進入寒露。（彭老師提供）

寒露的節氣保健要讓土生金，脾胃（土）為肺（金）之母。拍三陰交（位於小腿內側，具體位置是在「足內踝（腳踝內側）向上約三寸（四指併攏處）、足三里（位於小腿前外側，髕骨（膝蓋骨）下緣下方約四橫指）。母（脾胃）好，才有能量讓子（肺）好。要多吃黃色食物，讓胃暖，讓土生金有能量，調整情緒，安神、靜心。同時減少吃生冷的食物，多喝熱薑湯。

彭老師說，在節氣轉換時去除瓶頸，可以刮刮背痧、拍委中穴（膝蓋正後方，彎曲膝蓋時後側膕橫紋的中點）至承山穴（小腿後面正中，伸直小腿或上提足跟時呈現尖角狀凹陷處），將管道理順、幫助氣血運行通暢。如果膝蓋不舒服、髖骨不舒服，不要忍痛強行，用手心的熱按摩揉揉、護住保暖，用對話的方式跟身體道歉：「對不起，沒有把你照顧好⋯⋯」，讓身體溫暖，氣流動，就可以舒緩這些疼痛不舒服。

點圖放大header
點圖放大body

