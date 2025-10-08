主播黃家緯爆拖鞋阿公 體態意志力比年輕人猛

花蓮縣光復鄉佛祖街尾靠近堤防一帶農戶，日前由拖鞋阿公蘇建昌出面向中央、縣府喊話，提出7點訴求。（翻攝自三立新聞網）

〔記者林南谷／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，總統賴清德日前再度赴花蓮勘災，深入受災嚴重的佛祖街一帶關心災民，沿路遇到災民陳情情緒激動，總統立刻要求中央前進協調所總協調官季連成要親自走一趟了解民眾需求。總統也提到，中央會再加碼補助每戶房屋修繕費用20萬元。

而佛祖街尾靠近堤防一帶農戶，由拖鞋阿公蘇建昌出面向中央、縣府喊話，提出7點訴求，蘇建昌說，這一帶50幾戶，很多農地都是老人家留下來的，若遷村安置在一個鐵籠裡，原民的生活、文化、信仰何去何從？希望未來能原地重建。蘇建昌說，災民的訴求只有一個：「請專注災區的老百姓。」希望政府可以向台糖借用土地，並設置組合屋。

佛祖街尾受災嚴重，農舍、農田都被近2米高的沙土淹沒，災民希望政府提出以工代賑，支付技術工的薪資，以完成修繕工程。

三立新聞台「鮮肉主播」黃家緯7日直接在臉書發文激動喊「拖鞋阿公太可愛了」，透露災後第5天在馬太鞍教會奔波忙採訪，跟蘇建昌擦身而過，「匆匆一瞥，他的眼神堅定有力充滿智慧，不像才剛受災，令我印象深刻。」

黃家緯爆料，拖鞋阿公見他說的第一句話竟是：「不好意思，我5天沒洗澡了。」黃家緯深入了解，才知道蘇建昌為了發展當地產業，從都市回到家鄉，在光復好山好水種出水稻小米等好品質農產，搭配特有文化也發展觀光，「卻沒想到一場洪災，住家農場資產全沒了，就剩一雙拖鞋。」

這段話聽起來極為悲慘的困境，黃家緯卻超感動洪災沒有打倒拖鞋阿公，反讓他更堅定要帶著族人災民一起努力，光復深愛的家園土地，他相信不久後，靠阿公跟大家努力，很快的光復將退去災區悲情，展現活力。

最後，黃家緯更俏皮虧了蘇建昌：「其實他根本不像阿公，體態意志力都比年輕人猛。」

