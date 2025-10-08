自由電子報
娛樂 最新消息

哎呦不錯哦！周杰倫網球巨星面前耍大刀 變魔術逗樂費德勒

周杰倫（左）與費德勒一起拍攝行李箱廣告。（翻攝自IG）周杰倫（左）與費德勒一起拍攝行李箱廣告。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌壇天王「周董」周杰倫最近又和得過20座大滿貫冠軍的網球天王費德勒相見歡，兩人一起為知名行李箱拍廣告，互動花絮也曝光，周董還在費德勒面前大秀拿手魔術，把費德勒逗笑了。

網球巨星費德勒（右）與周杰倫相見歡。（翻攝自IG）網球巨星費德勒（右）與周杰倫相見歡。（翻攝自IG）

周董和費德勒一起拍攝RIMOWA新廣告，劇情中兩人在飯店大廳相遇，互相問候，都覺得不可思議會遇到彼此，費德勒還問周董反手拍練得如何？周董說：「非常好！」

另外兩大天王拍廣告花絮也曝光，費德勒給周董一個驚喜，送他一把自己的網球拍，讓周董欣喜若狂，也當場揮拍幾下。而周董則展現他眾所周知的魔術天賦作為回報，拿出撲克牌變魔術，最後費德勒打開放飲料的冰櫃，發現原本在周董手中抽出的牌，竟然在裡面，這可把費德勒逗笑了。

周杰倫（中）拿出撲克牌變魔術，逗樂網球天王費德勒。（翻攝自IG）周杰倫（中）拿出撲克牌變魔術，逗樂網球天王費德勒。（翻攝自IG）

周董近日即將到上海完成「嘉年華」最後巡演場次，費德勒也有上海之行，兩位巨星是否有機會再次同框出現，又會帶來什麼驚喜互動，雙方粉絲都對兩大巨星的跨界合作充滿期待。

點圖放大body

