楊月娥悼念顏正國 喜歡《好小子》精湛演技

顏正國7日傳出因肺腺癌病逝，國健署呼籲高風險族群要做低劑量電腦斷層檢查，揪出病灶。（翻攝自顏正國臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕曾演出《好小子》、《少年吔，安啦！》、《角頭》等多部經典電影的演員「阿國」顏正國，昨傳出因肺腺癌病逝，享年50歲。

今（8）日上午，知名主持人楊月娥在臉書發文悼念顏正國，透露父親也是肺腺癌，前後9個月由老媽獨立照顧，非常折騰難熬，「子女各自成家，要工作照顧家庭，還要養小孩，時間都很吃緊，我的主持工作相較靈活，經常是我開車載老爸四處就醫，為求一線生機，中、西醫+民俗療法都用上，再貴的藥都買，再遠名醫都去，直到他頭頂長瘡，移轉入骨，疼痛難耐，老媽無力照顧，才轉到安寧病房，接受療護走到最後。」

請繼續往下閱讀...

楊月娥表示父親是老煙槍，得知罹癌後腿軟，捏皺手上的一包長壽菸，狠狠將它摔在地上嘆氣悔恨：「害死我了。」並說勸父戒菸多年，就是不肯，爸爸總說：「飯後一根煙快樂似神仙。」發文中，楊月娥感嘆近年肺腺癌好發在女性身上。

她提出警示：「如果持續咳嗽、背痛要小心，感冒持續未癒要趕快就醫，這是典型症狀，我爸就是乾咳半年，不停的吃止咳藥，當成感冒處理結果未癒，待進一步檢查才發現是肺腺癌。」

楊月娥最後說，很喜歡顏正國的書法，也喜歡他在《好小子》的演技，感嘆人生再精彩，終不敵罹病，徒留傷心。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法