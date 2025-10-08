自由電子報
娛樂 最新消息

奧斯卡代表攜手Z世代天團！告五人搭《左撇子女孩》掀細膩共鳴

馬士媛（左）在《左撇子女孩》中展現年輕女性的堅毅與韌性，跟葉子綺飾演的天真直率的女童形成對比。（光年映畫提供）馬士媛（左）在《左撇子女孩》中展現年輕女性的堅毅與韌性，跟葉子綺飾演的天真直率的女童形成對比。（光年映畫提供）

〔記者許世穎／台北報導〕入圍金馬獎最佳劇情長片等9大獎、並代表台灣征戰2026年奧斯卡國際電影的《左撇子女孩》，今（8）日宣佈由Z世代天團告五人團演唱宣傳曲《將錯就對》，團員看過電影後都忍不住驚呼：「《將錯就對》和電影故事中陰錯陽差的交疊，有著某種細膩的共鳴。」直說觀眾看過電影再回頭聆聽這首歌，「會更容易體會其中的情感折射與寓意。」

《左撇子女孩》為導演鄒時擎獨立執導的首部長片，並由《艾諾拉》奧斯卡最佳導演西恩貝克擔任共同編劇、剪輯以及製作人。她融合自身經歷與對家鄉的觀察，集結蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺、夏騰宏等共同演出，講述蔡淑臻飾演的單親媽媽「淑芬」，帶著兩個女兒從鄉下搬家到台北的夜市賣麵，面對人生的挫折與逆境，靠愛的力量與幽默，走出生命的光彩。

告五人為《左撇子女孩》演唱宣傳曲《將錯就對》。（相信音樂提供）告五人為《左撇子女孩》演唱宣傳曲《將錯就對》。（相信音樂提供）

因為合作契機告五人搶先欣賞了《左撇子女孩》，事後忍不住表示：「我們想起了夜市在我們人生中所佔有的片段，也想起了當時剛開始做樂團的日子，我們每一個人都在努力的生存下去，也許是現實強迫我們得生存，又或者說夢想的支撐讓我們忘卻畏懼。」

歌曲與電影是分開進行製作，卻在相近的時間決定發表，這樣的緣分也讓告五人覺得驚喜又巧妙：「得知消息的第一反應是非常的榮幸，這也讓我們想起當在做這些歌的時候所期望的事情：我們把我們所認知到的事物做成歌，如果遇到了也有相同感覺的人或是事件那真的是太好了！代表我們的心靈可以互相擁抱。」

電影中蔡淑臻、馬士媛、葉子綺三個不同年齡層的女孩，各自有自己人生的課題，可能是經濟、可能是人情、可能是職涯的選擇或是流言蜚語的侵擾，必然有被挑戰擊潰的時候，但她們都都在接受現實後，選擇正面迎擊。寫實又充滿力量的台灣感性實力，讓告五人也很有感觸。

告五人表示：「我們總是這麼告訴團員彼此，『所有的安排都是最好的安排』，也許當下沒辦法欣然接受當下的結果，又或者是出乎意料之外的回應，不過隨著時間的轉變，好像都讓「對錯」變得模糊。」他們也鼓勵所有觀眾，可以透過電影和歌曲選擇去記得快樂的事情、忘掉痛苦的事情，想辦法改變、反省，給自己打氣：「這輩子我們試試看，我們試著讓孤寂消散。」《左撇子女孩》將於10月31日在台上映。

電影《左撇子女孩》《將錯就對》片花預告：

 

