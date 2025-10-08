交往星二代2年爆秘婚！張景嵐回應了

張景嵐事業愛情兩得意。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張景嵐和星二代陳凱倫兒子陳銳交往2年，近日傳出兩人連環爆出好消息，不只已低調完婚，還悄悄搬進價值3350萬的新家。對此，張景嵐今親上火線闢謠，她說：「我沒有結婚，也沒有人來跟我求證，從以前到現在，我被寫結婚，都是新聞告訴我的。」還指出如果有任何消息，會自己主動告訴大家。

而她經紀人今也否認張景嵐已經結婚，她說：「沒有結婚啊，她有好消息，她一定會自己告訴大家的。」至於被傳出「已同居」，經紀人解釋「他們各自有住的地方」。

陳銳（左）去年出席活動，力挺爸爸陳凱倫。（翻攝自臉書）

其實陳銳的爸爸陳凱倫上月出席活動，就透露陳銳2年前從家中搬出去住，與張景嵐交往2年多，身為長輩的他不曾催婚，不過至今還未見過女方，陳凱倫說：「我有追蹤女生IG，三不五時會跳出來跟我們見面，兒子說過他的事我們不要多嘴，女生可能提過要見面但被他（兒子）擋掉吧！」言談間也可知尚未結婚，因張景嵐頗有家教，若真的結婚不會不與長輩見面。

