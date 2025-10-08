自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

交往星二代2年爆秘婚！張景嵐回應了

張景嵐事業愛情兩得意。（資料照）張景嵐事業愛情兩得意。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張景嵐和星二代陳凱倫兒子陳銳交往2年，近日傳出兩人連環爆出好消息，不只已低調完婚，還悄悄搬進價值3350萬的新家。對此，張景嵐今親上火線闢謠，她說：「我沒有結婚，也沒有人來跟我求證，從以前到現在，我被寫結婚，都是新聞告訴我的。」還指出如果有任何消息，會自己主動告訴大家。

而她經紀人今也否認張景嵐已經結婚，她說：「沒有結婚啊，她有好消息，她一定會自己告訴大家的。」至於被傳出「已同居」，經紀人解釋「他們各自有住的地方」。

陳銳（左）去年出席活動，力挺爸爸陳凱倫。（翻攝自臉書）陳銳（左）去年出席活動，力挺爸爸陳凱倫。（翻攝自臉書）

其實陳銳的爸爸陳凱倫上月出席活動，就透露陳銳2年前從家中搬出去住，與張景嵐交往2年多，身為長輩的他不曾催婚，不過至今還未見過女方，陳凱倫說：「我有追蹤女生IG，三不五時會跳出來跟我們見面，兒子說過他的事我們不要多嘴，女生可能提過要見面但被他（兒子）擋掉吧！」言談間也可知尚未結婚，因張景嵐頗有家教，若真的結婚不會不與長輩見面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中