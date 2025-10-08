自由電子報
娛樂 最新消息

顏正國50歲辭世！ 《角頭》演員黃鐙輝、唐振剛發聲悼念

顏正國（右）執導長片《角頭2》，並客串演出。（資料照；理大國際多媒體提供）顏正國（右）執導長片《角頭2》，並客串演出。（資料照；理大國際多媒體提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星顏正國因病辭世，享年50歲。從12歲因電影《好小子》系列走紅的他，年少便受到關注與喜愛，但成名過早也讓他在求學階段遭受排擠與霸凌，誤入歧途。顏正國年輕時曾染上毒癮，並陸續犯下吸毒、竊盜、持槍等前科，2002年更因捲入綁架勒索案被判15年有期徒刑。

出獄後，他決心浪子回頭，重新改變人生軌跡。2015年回歸影視圈演出《角頭》，2018年自導自演《角頭2：王者再起》，創下1.27億票房佳績，成為影迷心目中「逆轉人生的典範」。2022年，他更自導自演電影《少年吔》，用自己的故事提醒年輕人「歹路不可行」，並希望透過經歷激勵更多人走向正途。

顏正國的離世讓圈內好友深感不捨《角頭》系列演員黃鐙輝表示：「大家前幾年一起拍了《台灣三部曲》，拍戲空檔國哥還會分享去監獄演講的經驗，鼓勵受刑人努力向善。得知噩耗真的很不捨，謝謝國哥帶給我們美好的一切，永遠的好小子。」

唐振剛也透過IG限時動態悼念顏正國：「國哥，你總是那麼帥氣，這樣瀟灑的轉身完全你的風格。本來還想過兩天你生日時，跟之前一樣一起慶祝十月壽星，那頓飯、那杯酒留著我們相聚時再吃，繼續聽你說故事。千言萬語還是那句，謝謝你，一路好走，愛你國哥。」
施名帥則在社群平台表示：「國哥RIP，謝謝你給我的幫助，沒有你就沒有『阿猛』。」

顏正國的一生充滿起伏，但他以勇氣和行動重寫人生，不僅在影視圈留下深刻印象，也用自身故事鼓勵了無數年輕人。他的演藝作品與生命經歷，將永遠被粉絲與朋友記在心中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

