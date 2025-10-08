前主播馬郁雯緊咬黃國昌 爆狗仔特殊任務內幕

民眾黨主席黃國昌被爆成立狗仔集團跟監政敵，相關爭議延燒。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕有「揭弊女神」封號的三立新聞台主播馬郁雯，上個月30日卸下任職9年4個月的電視台工作，也結束12年記者生涯，無事一身輕的她今（8）日一早緊咬民眾黨主席黃國昌，「新北市民可以接受一個狗仔市長嗎？」

馬郁雯說，這2週黃國昌狗仔事件延燒，經她追發現黃國昌的狗仔，除了長期跟監民進黨政治人物之外，還有一個特殊任務：「為自己清除新北市長的選舉障礙。」

馬郁雯回顧12年記者生涯，感性表示「新聞我做，我負責」。（翻攝自臉書）

馬郁雯曝去年黃國昌狗仔跟拍對象為前行政院長蘇貞昌、綠委蘇巧慧，「狗仔跟拍內容，時間點是2024年1月15日晚上，蘇貞昌、蘇巧慧、李孟諺、潘文忠在台北某名店餐敘的跟拍畫面，蘇巧慧是民進黨參選新北市長大熱門，她父親蘇貞昌則是台北縣老縣長，黃國昌的狗仔跟拍蘇巧慧、蘇貞昌二人的政治意義不言而喻。」

至於跟拍照片2024年1月拍到，卻壓到2024年4月23日才刊登，馬郁雯抖出原因：「2024年4月15號蘇巧慧登記參選民進黨新北市黨部主委，這普遍被認為是蘇巧慧參與新北市長的起手式，一週後，謝幸恩獨家跟拍出手，這時間點抓的精妙無比。」

而最讓馬郁雯意外的是，黃國昌早在2024年1月尚未就職擔任立委前就對新北市長起心動念，她很想問：「新北市民可以接受一個狗仔市長嗎？」

