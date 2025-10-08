柳演錫蔡秀彬甜蜜出遊！深夜散步、烤肉現身 戀愛傳聞再升溫

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星柳演錫與蔡秀彬主演的韓劇《現在撥打的電話》今年初播畢後熱度持續延燒，兩人在劇中曖昧互動自然、默契十足，被觀眾封為「最強螢幕情侶」。近日有韓媒直擊兩人不只在劇中甜蜜，現實中也多次被捕捉一同現身，被懷疑「戲假情真」，引發粉絲熱議。

柳演錫（右）和蔡秀彬主演《現在撥打的電話》。（Netflix提供）

據報導，柳演錫與蔡秀彬不僅曾被目擊一同觀賞音樂劇，日前更被拍到相約烤肉店用餐，之後換上家居服在深夜街頭散步，互動親暱、笑容滿面，宛如戀人般親密。這段畫面曝光後，立刻登上韓網熱搜。

請繼續往下閱讀...

有知情人士透露，兩人當天是為了兌現節目《週末演錫劇》中的約定，一起參與「樹木守護者計畫」，種下象徵友誼的小樹。不過不少網友認為他們之間的氛圍「太甜了」，懷疑友情早已昇華為愛情。

事實上，《現在撥打的電話》播出期間，柳演錫與蔡秀彬就因默契極佳而屢屢被傳緋聞。當時雙方皆表示只是好同事，沒有交往。不過戲劇殺青後，他們不僅在殺青宴同桌而坐，互動頻繁，更讓外界對兩人關係產生無限想像。

目前柳演錫、蔡秀彬的經紀公司尚未回應戀情傳聞，粉絲也分為兩派——有人祝福兩人「真的在一起」，也有觀眾認為「他們只是好朋友」，但無論如何，《現在撥打的電話》的甜蜜氛圍似乎延伸到了現實生活中。

