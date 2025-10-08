自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柳演錫蔡秀彬甜蜜出遊！深夜散步、烤肉現身 戀愛傳聞再升溫

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星柳演錫與蔡秀彬主演的韓劇《現在撥打的電話》今年初播畢後熱度持續延燒，兩人在劇中曖昧互動自然、默契十足，被觀眾封為「最強螢幕情侶」。近日有韓媒直擊兩人不只在劇中甜蜜，現實中也多次被捕捉一同現身，被懷疑「戲假情真」，引發粉絲熱議。

柳演錫（右）和蔡秀彬主演《現在撥打的電話》。（Netflix提供）柳演錫（右）和蔡秀彬主演《現在撥打的電話》。（Netflix提供）

據報導，柳演錫與蔡秀彬不僅曾被目擊一同觀賞音樂劇，日前更被拍到相約烤肉店用餐，之後換上家居服在深夜街頭散步，互動親暱、笑容滿面，宛如戀人般親密。這段畫面曝光後，立刻登上韓網熱搜。

有知情人士透露，兩人當天是為了兌現節目《週末演錫劇》中的約定，一起參與「樹木守護者計畫」，種下象徵友誼的小樹。不過不少網友認為他們之間的氛圍「太甜了」，懷疑友情早已昇華為愛情。

事實上，《現在撥打的電話》播出期間，柳演錫與蔡秀彬就因默契極佳而屢屢被傳緋聞。當時雙方皆表示只是好同事，沒有交往。不過戲劇殺青後，他們不僅在殺青宴同桌而坐，互動頻繁，更讓外界對兩人關係產生無限想像。

目前柳演錫、蔡秀彬的經紀公司尚未回應戀情傳聞，粉絲也分為兩派——有人祝福兩人「真的在一起」，也有觀眾認為「他們只是好朋友」，但無論如何，《現在撥打的電話》的甜蜜氛圍似乎延伸到了現實生活中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中