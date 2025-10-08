《許願吧，精靈》全劇被盜版外流 韓媒估損失5兆韓元

南韓「國民初戀」裴秀智和男神金宇彬主演的Netflix韓劇「許願吧，精靈」。（翻攝自Netflix）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix最新韓劇《許願吧，精靈》驚傳全劇遭非法外流！中國、韓國多個盜版影音網站出現完整片源，網友可免費觀看，對製作團隊造成重大打擊。韓媒指出，韓國影視內容近年屢遭盜版侵害，推估非法流通造成的著作權損失高達5兆韓元（約新台幣1100億元）。

《許願吧，精靈》由金宇彬、秀智主演，《黑暗榮耀》金銀淑編劇執筆，故事講述沉睡983年的神燈精靈伊布利斯與失去人類情感的奇嘉盈之間，圍繞「三個願望」展開的奇幻愛情故事。全劇共13集，於10月3日一次上架Netflix。該劇製作費高達每集20億韓元（約4700萬元），主角片酬也高達每集3億韓元（約700萬元），劇集上線首日便空降Netflix「韓國Top 10影集」榜首，同時登上「台灣Top 10影集」第2名，是Netflix年度重點韓劇之一。

Netflix近年採取「全球同步上線」策略，原意在降低外流風險，但仍難杜絕非法轉載。包括《魷魚遊戲3》與Disney+的《暴風圈》等大作，也曾在上線後短時間內被非法上傳。

政府雖持續加強查緝非法串流網站，但盜版平台為了躲避追查，頻繁更換網址，導致取締難度高。業界呼籲應加強國際合作與技術防護，才能真正守護創作者與內容產業的長遠發展。

