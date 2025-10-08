福八「齊柏林衛星」守護台灣 齊廷洹感動發聲

福爾摩沙八號衛星首顆由總統賴清德命名為「齊柏林衛星」，7日正式起運，未來升空遙測，守望台灣。（記者吳柏軒攝）

〔記者林南谷／台北報導〕國家太空中心（TASA）攜手產學研製造「福爾摩沙衛星八號」星系，首顆命名為「齊柏林衛星」，自製率84％，昨（7）日正式起運將送往美國發射升空，該衛星星系將在2031年完成8顆佈建，屆時其光學遙測的影像範圍將涵蓋全球，並可每天造訪台灣3次，有助國家安全、防災、農業及環境監測。

總統賴清德昨表示，福八計畫是台灣首個自製星系，為國內太空領域重要里程碑，升空後將接棒「福五」任務，構成精密網絡，應用在國土規劃、農業監測、災害應變及環境保護上，更強化國家韌性，讓台灣積極應對氣候變遷與地緣政治挑戰。未來還有更多衛星升空入軌，建構台灣自主衛星星系，守護土地與人民。

齊柏林衛星起運，要前往美國NASA基地發射升空。（記者吳柏軒攝）

昨天齊柏林的母親、妻子與工作夥伴也到場見證，齊柏林兒子齊廷洹表示，父親一輩子在天上飛，如今「齊柏林」終於飛到太空，父親拍出《看見台灣》，代表守護家園，並曾說「看見才有改變」，如今盼讓父親精神跟視野延續到太空，衛星命名不單純是榮耀，更是責任與傳承。

齊廷洹也在臉書發文聊到聽到「齊柏林衛星」這個名字，忍不住想如果父親還在，會怎麼說？他說：「如果知道自己的名字被送上了太空，大概會很不好意思，但又暗暗感到驕傲，畢竟他其實一直都是這般老實靦腆的人。」

發文中，齊廷洹提及父親齊柏林代表的是一種看見台灣的視角，守護台灣的方式，透露父親曾說，看見，才能改變，「他讓我們看見台灣土地的美麗與哀愁，也看見人們如何與土地共融共生。」

齊廷洹更談及總統說，當他第一次參觀完福衛八號，國科會吳主委請他命名時，馬上想到齊柏林，因為都是從高空觀照家園，守護台灣。齊廷洹說他聽完感動非常，「人家常說『人走茶涼』，但這次的故事告訴我們：只要你為這片土地付出，你就不會被忘記；這，正是寶島台灣最可貴的地方。這杯茶，不但不會涼，還會有更多人來替你添柴續熱，越煮越香，越放越暖，讓這杯茶，溫暖更多人，溫暖這塊我們共同守護的土地。」

