一定聽過他寫的歌！張清芳劉文正都唱過 陳子鴻揭開大咖創作人真面目

〔記者陳慧玲／台北報導〕知名製作人陳子鴻在社群分享近況，貼出他和資深音樂人曹俊鴻的合照並談到：「和老師吃飯就是開心，76歲的阿北拍照不開美肌，皮膚還那麼好，這樣對嗎？」讓網友看到鮮少曝光的曹俊鴻「真面目」。

陳子鴻（右）分享他和曹俊鴻的合照。（翻攝自臉書）

提到曹俊鴻，喜歡流行音樂的朋友多少都聽過他的作品，因為他在唱片界製作、創作過無數天王天后的專輯，細數下來，無論是已故天后鄧麗君，還是王菲、劉德華、蔡琴、張惠妹、黎明、蘇芮...等，都曾和曹俊鴻合作過，而他製作、創作過的作品近500首。

歌壇「東方不敗」張清芳更是和曹俊鴻有多次合作經驗，她在演唱會上必唱的《無人熟識》就是出自曹俊鴻創作，另外《舉棋不定》、《燃燒一瞬間》同樣都是曹俊鴻寫的歌。

張清芳唱過很多曹俊鴻的作品。（資料照）

消失多年的劉文正，帥氣模樣深深刻印在粉絲心中，他唱的《太陽一樣》就是由曹俊鴻作詞、作曲，另外黃鶯鶯演唱的《只有分離》、《時空寄情》也都是曹俊鴻的創作，就連張信哲、劉嘉玲合唱，曾是KTV經典男女對唱曲《有一點動心》也是由曹俊鴻譜曲，而王菲與鄧麗君擺脫時空限制對唱的《清平調》版本，也是由曹俊鴻作曲，曾讓歌迷津津樂道，因此這次陳子鴻分享合照，也讓歌迷難得有機會看到曹俊鴻近況。

