萬獸傾巢而出！《終極戰士》回歸大銀幕 瞄準噬血異獸動作片迷

《終極戰士：殺戮星球》終極預告展現險象環生的刺激動作大場面。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕年度科幻驚悚鉅作《終極戰士：殺戮星球》昨（7）日曝光終極預告及海報，身處陌生寬廣星球的宇宙最強獵人終極戰士，面臨傾巢而出的各種攻擊噬血異獸猛攻，大量展現險象環生的刺激動作大場面，完全瞄準大型怪獸動作片影迷！

終極戰士在《終極戰士：殺戮星球》從掠奪者淪為獵物。（二十世紀影業提供）

經典IP「終極戰士」回歸大銀幕，這回卻前所未有地從掠奪者淪為獵物，也首度從以往人類主角轉換成他的視角，身置殘酷的宇宙壯闊獵場 ，他唯有背「血」一戰才能生存！連場動作與視覺特效也全面升級，絕對也會令驚悚動作片迷大呼過癮。

《終極戰士：殺戮星球》終極版海報。（二十世紀影業提供）

本片同時也是銀幕科幻驚悚動作傳奇《終極戰士》面世將屆40年來的最新篇章，預告中出現包括像猴子般在樹林裡擺盪的「長臂怪」、如同大象卻一點都不溫和的「長鼻獸」，以及先前便已曝光過的奇異「翼手龍」等異獸，最後更有被喻為「不死之獸」終極大魔王的威脅，影迷要能「身歷其痛」地體驗超快感史詩冒險，勢必親眼在大銀幕上見證。

《終極戰士：殺戮星球》將於11月6日在台上映，終極預告：

