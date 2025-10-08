自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

萬獸傾巢而出！《終極戰士》回歸大銀幕 瞄準噬血異獸動作片迷

《終極戰士：殺戮星球》終極預告展現險象環生的刺激動作大場面。（二十世紀影業提供）《終極戰士：殺戮星球》終極預告展現險象環生的刺激動作大場面。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕年度科幻驚悚鉅作《終極戰士：殺戮星球》昨（7）日曝光終極預告及海報，身處陌生寬廣星球的宇宙最強獵人終極戰士，面臨傾巢而出的各種攻擊噬血異獸猛攻，大量展現險象環生的刺激動作大場面，完全瞄準大型怪獸動作片影迷！

終極戰士在《終極戰士：殺戮星球》從掠奪者淪為獵物。（二十世紀影業提供）終極戰士在《終極戰士：殺戮星球》從掠奪者淪為獵物。（二十世紀影業提供）

經典IP「終極戰士」回歸大銀幕，這回卻前所未有地從掠奪者淪為獵物，也首度從以往人類主角轉換成他的視角，身置殘酷的宇宙壯闊獵場 ，他唯有背「血」一戰才能生存！連場動作與視覺特效也全面升級，絕對也會令驚悚動作片迷大呼過癮。

《終極戰士：殺戮星球》終極版海報。（二十世紀影業提供）《終極戰士：殺戮星球》終極版海報。（二十世紀影業提供）

本片同時也是銀幕科幻驚悚動作傳奇《終極戰士》面世將屆40年來的最新篇章，預告中出現包括像猴子般在樹林裡擺盪的「長臂怪」、如同大象卻一點都不溫和的「長鼻獸」，以及先前便已曝光過的奇異「翼手龍」等異獸，最後更有被喻為「不死之獸」終極大魔王的威脅，影迷要能「身歷其痛」地體驗超快感史詩冒險，勢必親眼在大銀幕上見證。

《終極戰士：殺戮星球》將於11月6日在台上映，終極預告：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中