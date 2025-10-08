自由電子報
娛樂 最新消息

考試比命還重！《自殺通告》揭「校園黑洞」預告震撼曝光

〔記者鍾志均／台北報導〕懸疑校園電影《自殺通告》昨（7）曝光正式預告，匿名警告從天而降，校長下令嚴查，包括學生嘔吐、割腿、濺血畫面讓人繃緊神經，令主角黃秋生高喊：「從來沒有這麼痛心過！」

《自殺通告》海報。（本萃電影提供）《自殺通告》海報。（本萃電影提供）

《自殺通告》由《幻愛》導演周冠威最新力作，飾演學生會長的張豐豪一開場大聲質問：「從幼稚園開始，就比英文、比算數、比畫畫，小學考中學，中學考大學，哪次不是比誰優秀？」犀利直戳僵硬的體制框架，引發網友共鳴。

片中學生們為拚好成績壓力爆棚，預告出現廁所嘔吐、拿美工刀割大腿、手搥玻璃等膽戰心驚的畫面，5位新生代演員各有亮眼表現，甫入圍金馬獎新演員的劉敬是學生「叛逆代表」，和邵奕玫有淡淡情愫，導演周冠威笑說他唯一缺點就是「太帥了」，開拍前特別要求他剪短髮拉低顏值。

13歲就獲金鐘獎肯定的白潤音，這次挑戰演出患有過動症的學生；「資優組」張豐豪、戴雅芝片中都是高材生，和「校長」黃秋生有面對面對手戲，兩人都直呼影帝「氣場強大」，拍攝時緊張到不行，張豐豪說私下黃秋生反差大，會輕鬆開玩笑，戴雅芝更透露：「他在化妝室會控制音樂播放權，大聲放出他的歌單，一首首經典搖滾聽得很過癮，希望未來有機會跟他聊音樂。」

黃秋生因拍《自殺通告》和不少台灣新生代演員合作。（本萃電影提供）黃秋生因拍《自殺通告》和不少台灣新生代演員合作。（本萃電影提供）

談到這次和台灣新生代演員合作，黃秋生則讚大家都非常有禮貌及充滿活力，工作認真。與學生們最多接觸的林予晞也表示：「我覺得演老師很幸運，學生都是親切的後輩，畢竟演員也是藝術家，總有一些比較有個性的人。但他們都剛好是很可愛又有才華的類型，不會讓我覺得自己是格格不入的大人！」《自殺通告》於11月7日在台上映。

《自殺通告》正式預告：

