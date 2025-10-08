自由電子報
娛樂 最新消息

張孝全太猛！《器子》擊敗韓印電影衝Netflix全球榜

張孝全主演《器子》在Netflix好評不斷。（華映提供）張孝全主演《器子》在Netflix好評不斷。（華映提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕張孝全事業運大爆發，近日才以新片《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角，主演的犯罪動作電影《器子》又在中秋假期闖進Netflix全球電影榜前10名，創下台片新紀錄，可說是雙喜臨門。

《器子》籌備五年，拍攝遇疫情兩度中斷，反而激勵團隊的毅力決心越挫越勇，該片今年4月在台上映，在市場上開出近2000萬台幣的票房成績。上週9月30日在Netflix上線後，表現更是亮眼，據網站flixpatrol統計，《器子》在中秋假期不但在台灣電影榜上空降第一，更繼恐怖電影《咒》之後，成功擠進全球電影榜前十名。

《器子》海報。（華映提供）《器子》海報。（華映提供）

目前Netflix全球電影榜單上有3部亞洲電影，包括南韓的《殺手螳螂》及印度的《薩達爾之子2》，《器子》最高排名曾到第四，高於這兩部電影，成績出色，且在亞洲的香港、新加坡、日本、南韓、泰國都擠入電影榜前十名，更在中南國家的宏都拉斯、秘魯、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等國家排名都高達第2名，突破《咒》40個國家的紀錄，成功闖入46個國家的電影榜前10名。

正拍攝新片《辛亥隧道》的導演簡學彬開心《器子》在Netflix創下佳績，感謝世界各地觀眾的支持，也說：「《器子》的創作給了很寶貴的經驗，往後我會繼續努力創作。」

