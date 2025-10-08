「國民撒嬌女」挑戰大尺度女女戀 「不完美也ok」人生心法大公開

惠利拍攝雜誌10月號封面人物。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕韓國女星惠利有「國民妹妹」、「國民撒嬌女」等封號，作為許多年輕女孩的楷模，她向大家喊話：「請相信自己。希望大家永遠記得，無論如何，你依舊是有價值的人，而且我一定要說的是，就算不完美，也沒關係。」

惠利近年演出不少情感震撼的作品，包含2024年電影《FIGHTING！女孩們》、2025年初的漫改劇《善意的競爭》，她坦言兩部作品都讓自己感受到極大挑戰，無論站在他自己或是觀眾的角度都是，「在電影經驗較少的狀況下，接演了需要使用流利方言詮釋角色的《FIGHTING！女孩們》，『秋弼善』這個角色，當時必須撐起整部電影主軸，對我來說有著極大的使命感。」而這樣的考驗，換來的是觀眾的驚艷與掌聲。

惠利在《善意的競爭》飾演資質過人的富家千金、醫生之女「劉在伊」，劇中挑戰19禁女女戀，她分享：「之前大多接演的是開朗、充滿活力、惹人喜愛的角色，然而『劉在伊』則是完全相反的角色，所以很擔心觀眾會不會覺得很生硬、不自然。」而這些擔心都在一面倒的好評中煙消雲散。「劉在伊」跳脫了傳統角色定義的正反派，是全劇的靈魂關鍵人物，惠利獨樹一幟的角色設定與性格詮釋，讓作品成為2025年上半年的人氣話題劇。

戲中不同角色伴隨著惠利以及觀眾成長，每一個階段都有驚喜與領悟，惠利笑說：「我覺得這是一個自然的過程。隨著資歷增加、年齡增長，也逐漸有了更多的歷練。這種變化的速度剛剛好，讓人有一種安定感。」

在拍攝《Marie Claire Taiwan美麗佳人》10月號封面時，惠利也大方分享自己包包裡的必備小物有哪些，她說：「通常我只會帶『一定需要的東西』。有帽子、口罩、錢包、護唇膏、護手霜、人工淚液、髮圈。這些都是無論去哪裡都必定隨身攜帶的東西。」

聊起不為人知的嗜好或是療癒自己的方式？惠利說：「我好像沒有特別的嗜好，生活很普通。下班回家後，吃點好吃的、看看YouTube就會覺得很放鬆。有時候呢，看著自己工作的樣子，也會感到非常治癒，像是今天拍攝的話，看到自己漂亮的照片，也會格外地放鬆與療癒。」

提及生活的動力，惠利認為粉絲擔任著非常重要的角色，「粉絲們是我的原動力。讓我想成為更好的人、更好的演員。也因為有粉絲們，我才有存在的意義。同時，他們也讓我相信『做自己』的美好。粉絲們一直都在我心中佔據重要位置，由衷感謝粉絲們」。

