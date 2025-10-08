自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

顏正國早看透網路亂象 用生命提醒：每天讚美土地

顏正國曾為更生人，出獄後改過向善並傳遞更多正能量。（記者宋志雄攝）顏正國曾為更生人，出獄後改過向善並傳遞更多正能量。（記者宋志雄攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕《好小子》顏正國雖曾走歪路，不過出獄後的他改過向善，也曾說過對網路環境有感，希望能一掃酸民文化；他曾在直播中呼籲「多一點愛，少一點尖酸刻薄的話。」批酸民不要不敢放大頭照，希望傳遞更多正能量。

網路文化興起，讓人一喜一憂，顏正國表示網路平台本該是分享喜悅快樂的地方，不想製造不必要的紛爭和對立；由於網路亂象叢生，他說只要在網上發言就該負責，有本事把大頭貼貼出來，不要將快樂建築在別人的不舒服上。

顏正國身為更生人，他表示：「101年我回來（指出獄），對的事情我就去做。」曾感嘆剛出生那年代，台灣很純樸，有人情味，「現在網路發達，年輕人收到太多不必要的資訊。」

話鋒一轉，顏正國希望留言的大家學習「每天讚美土地，讚美生活」，最起碼能讓整個社會環境更為舒服、清新自在。

顏正國最後一次公開出席大型活動，應是兩年前的電影《鬼們之蝴蝶大廈》發布會，他表示平時都在傾心寫書法，也有網友曾希望他拍YouTube教大家寫書法，無奈願望無法成真。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中