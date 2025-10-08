顏正國早看透網路亂象 用生命提醒：每天讚美土地
顏正國曾為更生人，出獄後改過向善並傳遞更多正能量。（記者宋志雄攝）
〔記者鍾志均／台北報導〕《好小子》顏正國雖曾走歪路，不過出獄後的他改過向善，也曾說過對網路環境有感，希望能一掃酸民文化；他曾在直播中呼籲「多一點愛，少一點尖酸刻薄的話。」批酸民不要不敢放大頭照，希望傳遞更多正能量。
網路文化興起，讓人一喜一憂，顏正國表示網路平台本該是分享喜悅快樂的地方，不想製造不必要的紛爭和對立；由於網路亂象叢生，他說只要在網上發言就該負責，有本事把大頭貼貼出來，不要將快樂建築在別人的不舒服上。
請繼續往下閱讀...
顏正國身為更生人，他表示：「101年我回來（指出獄），對的事情我就去做。」曾感嘆剛出生那年代，台灣很純樸，有人情味，「現在網路發達，年輕人收到太多不必要的資訊。」
話鋒一轉，顏正國希望留言的大家學習「每天讚美土地，讚美生活」，最起碼能讓整個社會環境更為舒服、清新自在。
顏正國最後一次公開出席大型活動，應是兩年前的電影《鬼們之蝴蝶大廈》發布會，他表示平時都在傾心寫書法，也有網友曾希望他拍YouTube教大家寫書法，無奈願望無法成真。
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接