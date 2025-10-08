自由電子報
娛樂 最新消息

顏正國肺腺癌病逝！草爺揭最後對話 罹癌身體不適照斷層掃描

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾演出《好小子》、《角頭》等電影的顏正國昨天驚爆罹患肺腺癌過世，享年50歲，震驚許多影迷及圈內好友。網紅草爺曾與顏正國合作電影，得知消息悲慟萬分，透露今年端午節曾準備豬腳送給好友，當時顏正國還有回訊，未料卻成了兩人最後的對話。

草爺與顏正國因為工作而培養出好交情。（司徒提供）草爺與顏正國因為工作而培養出好交情。（司徒提供）

草爺形容這輩子能跟顏正國合作真的是三生有幸，「之前跟國哥合作的時候，發現他很提攜後輩，沒有在分大小（牌）的。我的《愛人啊》這首歌的題字，就是請國哥寫的，現在還在我的手機當桌面。」當時顏正國還特地到草爺南投的辦公室拜訪。

顏正國身體出狀況去照斷層掃描。（司徒提供）顏正國身體出狀況去照斷層掃描。（司徒提供）

顏正國去年發現自己罹患肺腺癌，與癌魔對抗了一年仍不幸離世。草爺受訪分享，去年他曾約顏正國一起參加關武會的活動，結果顏正國臨時身體不舒服取消，當時還回應要準備去醫院做斷層掃描檢查，身體已經出現狀況。

顏正國親自為了草爺的單曲題字。（司徒提供）顏正國親自為了草爺的單曲題字。（司徒提供）

草爺痛揭與顏正國的最後對話。（司徒提供）草爺痛揭與顏正國的最後對話。（司徒提供）

草爺受訪感嘆：「現在想起來一年了，唉，還是很震驚，希望國哥在另一個世界可以無病無痛。」痛失摯友的草爺內心悲痛，本來他跟顏正國還有計畫要拍攝微電影，可惜最終因資金問題尚未完成，如今與好友天人永隔，成了草爺心中的遺憾。

點圖放大
點圖放大

