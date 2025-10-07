角頭天堂相會 顏正國臉書驚見與小鬼合照

「小鬼」黃鴻升（左）離世時，顏正國還曾在臉書發文紀念他。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾演出《好小子》、《少年吔，安啦！》、《角頭》等電影的「阿國」顏正國今（7）驚爆罹患肺腺癌過世消息，享年50歲。網友在哀悼顏正國離開的時刻，竟然從他的臉書中翻出令人鼻酸的舊照片。

畫面中是顏正國與已逝男星「小鬼」黃鴻升的合照，原來2020年小鬼過世的時候，顏正國曾發文哀悼，如今兩人已在天堂合體，令人不勝唏噓。

顏正國（左）如今和「小鬼」黃鴻升在天上聚首。（翻攝自臉書）

小鬼過世時，顏正國還在臉書發文情深意切的寫下：「鬼爺，你怎麼了⋯⋯真的很難相信，⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯」，仔細一看發文日期，為2020年9月16日，那日，正是小鬼離開人世的日子。

當時顏正國不捨年僅36歲的小鬼撒手人寰，感慨世事無常，沒想到5年後，顏正國也因肺腺癌辭世，兩人又在天上聚首。更令網友感慨的是，《角頭》中繼賀一航、黃鴻升、龍劭華後，顏正國成為第4位離世的主演男星。

