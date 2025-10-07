自由電子報
娛樂 日韓

女版《孤獨的美食家》來了！「邊下班邊開喝」人生爆紅

《晚酌的流派4秋冬篇》栗山千明在劇中對料理美食相當講究。（Hami Video提供）《晚酌的流派4秋冬篇》栗山千明在劇中對料理美食相當講究。（Hami Video提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇《晚酌的流派4秋冬篇》被譽為「女版《孤獨的美食家》」，該系列今年首度破格以「夏篇」、「秋冬篇」連播兩季，成為東京電視台首部一年連推兩季的深夜劇，掀起觀眾熱烈討論。

《晚酌的流派4秋冬篇》以秋冬限定食材和酒品打造全新篇章，女主角栗山千明期待這部劇能成為觀眾的舒壓神器，「下班後、睡前，和美幸（女主角名）一起放鬆喝一杯，希望《晚酌的流派》能繼續成為『與觀眾共同養成的劇』。

栗山千明於5歲以兒童模特兒身分踏入演藝圈，12歲時拍攝全裸藝術寫真，之後於《追殺比爾》中扮演冷艷殺手，再到《遺留搜查》的刑警、《不愉快的果實》的不倫人妻，近年在《晚酌的流派》系列中的單身熟女，她從事演藝生涯30多年，始終在挑戰自我。

女版《孤獨的美食家》來了！「邊下班邊開喝」人生爆紅《晚酌的流派4秋冬篇》栗山千明在劇中每天都享受暢快喝酒的瞬間。（Hami Video提供）
☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

栗山千明談到《晚酌的流派》角色，她認為「美幸」從第一季開始就是個認真、保有自我要求的女人，私下的她同樣活出自己的節奏、不妥協，栗山千明坦言偏好「不婚不生」、「喜歡一個人的時間。」

《晚酌的流派4秋冬篇》延續該系列的生活節奏，女主角「美幸」全力投入工作、享受獨飲，讓栗山千明在戲裡戲外的界線越來越模糊，她認為自己已經和角色兩者完美重疊，直呼：「美幸就是我、我就是美幸。」更笑說：「我的樂趣和一天的活力來源，就是晚酌。常常收工回家一路想著今天要吃什麼、要搭哪一杯酒，這段時間讓我最放鬆、也最快樂。」

最新集數中，可見美幸以味噌、烤秋刀魚等料理迎接食慾之秋，劇組更預告接著會搭配熱清酒、梅酒調酒、威士忌沙瓦等多款酒品，展現餐酒和情緒溫度的完美平衡。

為了增加演出真實感，劇中都用真酒，栗山千明更是真實一口一口喝下去，她也笑說：「秋冬的食材真的太好吃了，每次拍都會忍不住想偷喝、偷吃。」《晚酌的流派4秋冬篇》在Hami Video上架。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

 

點圖放大header
點圖放大body

