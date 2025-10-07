摯友曝顏正國去年確診肺腺癌 無法釋懷仍勇敢抗癌1年

顏正國去年底即得知自己罹患肺腺癌。（本報資料照，記者蘇孟娟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星「阿國」顏正國今（7）晚間突爆死訊，摯友兼殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本沉痛發出訃告，沉痛泣告《好小子》顏正國於16：57過世消息。稍早鋼鐵爸接受採訪時也透露，顏正國去年底發現自己罹患肺腺癌，雖然一度無法接受，仍與肺腺癌對抗整整1年，直到今日下午才無奈拔管。

得知自己罹患肺腺癌的顏正國一度無法釋懷，仍選擇努力對抗病魔。（本報資料照，記者王文麟攝）

鋼鐵爸表示，顏正國去年10月、11月確診肺腺癌，檢查的時候就已經是末期了。他說：「我們得知這個消息，其實沒辦法釋懷，他本身也沒辦法釋懷，他還是提起他的勇氣和意志，跟肺腺癌對抗了整整一年，還是很不幸在今天下午撒手離開他的家人」。

顏正國的後事將由鋼鐵爸操辦，目前家屬仍處於難以承受的悲痛狀態，因此希望外界給些時間，一旦決定告別式日期，會再告知外界，鋼鐵爸也代表家屬感謝大家關心。

