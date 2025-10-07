自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

顏正國坐牢11年 練就「一手好書法」逆轉人生

顏正國短短50歲的人生充滿試煉。（翻攝自顏正國臉書）顏正國短短50歲的人生充滿試煉。（翻攝自顏正國臉書）

〔記者胡如虹／台北報導〕《好小子》顏正國50歲人生謝幕，震驚各界！6歲就出道演戲的他，因演出《好小子》系列電影的「阿國」一角，而成為家喻戶曉的知名童星。因為忙著拍戲，顏正國國中就輟學、結交不良份子、染上毒癮，還涉及擄人勒贖案，被判處有期徒刑15年。但這段長達11年的獄中歲月，也成了他人生重要的轉捩點。

顏正國入獄期間學寫了一手好書法。（翻攝自顏正國臉書）顏正國入獄期間學寫了一手好書法。（翻攝自顏正國臉書）

顏正國曾憑著萬仁執導的《蘋果的滋味》入圍過金馬獎最佳童星獎，9歲拍了《好小子》系列電影爆紅，他武打俐落、形象討喜，是5、6年級生童年最難忘的回憶。他曾透露當紅時同時趕拍4部戲，拍完一部《好小子》就可以買一間房子， 因為錢賺得太快，他完全放棄學業，頻頻請假拍戲，當時甚至連大字都認不得幾個，只會寫自己的名字，至今連注音符號都不會。後來結交不良份子走上岐途，更是入獄長達11年。

顏正國透過寫書法修心養性。（翻攝自顏正國臉書）顏正國透過寫書法修心養性。（翻攝自顏正國臉書）

雖然命運給顏正國安排了很多的試煉，但也因為這些試煉，讓他累積了很多的人生經驗。他雖然認字不多，入獄期間卻跟書法老師學習書法，不但練就了一手好字，也在練字的過程中學習修心養性，領悟了「歹路不可行」的道理。他在獄中表現良好，假釋出獄後，重新做人，投入以書法教學和公益活動，還將這段經歷寫成《放下拳頭，揮毫人生新顏色─好小子顏正國的青春與覺醒》勵志書，展開國中校園演講，多次舉辦書法義賣會，將募得的款項幫助曾跟他一樣誤入岐途的青少年。

顏正國自導自演《少年吔》，勸導年輕人遠離犯罪。（翻攝自顏正國臉書）顏正國自導自演《少年吔》，勸導年輕人遠離犯罪。（翻攝自顏正國臉書）

顏正國後來重返演藝圈，除了參與《角頭》、《大顯神威》等多部電影的演出，也開始投身導演工作，拍攝多部微電影，2018年，他更升格執導電影《角頭2：王者再起》，該片創下了1.27億元的票房佳績，讓他晉升為億萬導演，成功證明了他的導演才華與蛻變。2022年，他更自導自演電影《少年吔》，不斷地透過創作來訴說他的人生體悟，勸導年輕人遠離犯罪。

顏正國從萬眾矚目的童星，迷失自我誤入歧途，到浪子回頭成功轉型為億萬導演與書法家，戲劇化的人生就如同電影充滿轉折，而他的驟逝，不僅是台灣影視圈的一大損失，也讓所有曾經被他的故事感動、為他的人生經歷而喝采的影迷，感到萬分不捨。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中