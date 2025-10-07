顏正國坐牢11年 練就「一手好書法」逆轉人生

顏正國短短50歲的人生充滿試煉。（翻攝自顏正國臉書）

〔記者胡如虹／台北報導〕《好小子》顏正國50歲人生謝幕，震驚各界！6歲就出道演戲的他，因演出《好小子》系列電影的「阿國」一角，而成為家喻戶曉的知名童星。因為忙著拍戲，顏正國國中就輟學、結交不良份子、染上毒癮，還涉及擄人勒贖案，被判處有期徒刑15年。但這段長達11年的獄中歲月，也成了他人生重要的轉捩點。

顏正國入獄期間學寫了一手好書法。（翻攝自顏正國臉書）

顏正國曾憑著萬仁執導的《蘋果的滋味》入圍過金馬獎最佳童星獎，9歲拍了《好小子》系列電影爆紅，他武打俐落、形象討喜，是5、6年級生童年最難忘的回憶。他曾透露當紅時同時趕拍4部戲，拍完一部《好小子》就可以買一間房子， 因為錢賺得太快，他完全放棄學業，頻頻請假拍戲，當時甚至連大字都認不得幾個，只會寫自己的名字，至今連注音符號都不會。後來結交不良份子走上岐途，更是入獄長達11年。

顏正國透過寫書法修心養性。（翻攝自顏正國臉書）

雖然命運給顏正國安排了很多的試煉，但也因為這些試煉，讓他累積了很多的人生經驗。他雖然認字不多，入獄期間卻跟書法老師學習書法，不但練就了一手好字，也在練字的過程中學習修心養性，領悟了「歹路不可行」的道理。他在獄中表現良好，假釋出獄後，重新做人，投入以書法教學和公益活動，還將這段經歷寫成《放下拳頭，揮毫人生新顏色─好小子顏正國的青春與覺醒》勵志書，展開國中校園演講，多次舉辦書法義賣會，將募得的款項幫助曾跟他一樣誤入岐途的青少年。

顏正國自導自演《少年吔》，勸導年輕人遠離犯罪。（翻攝自顏正國臉書）

顏正國後來重返演藝圈，除了參與《角頭》、《大顯神威》等多部電影的演出，也開始投身導演工作，拍攝多部微電影，2018年，他更升格執導電影《角頭2：王者再起》，該片創下了1.27億元的票房佳績，讓他晉升為億萬導演，成功證明了他的導演才華與蛻變。2022年，他更自導自演電影《少年吔》，不斷地透過創作來訴說他的人生體悟，勸導年輕人遠離犯罪。

顏正國從萬眾矚目的童星，迷失自我誤入歧途，到浪子回頭成功轉型為億萬導演與書法家，戲劇化的人生就如同電影充滿轉折，而他的驟逝，不僅是台灣影視圈的一大損失，也讓所有曾經被他的故事感動、為他的人生經歷而喝采的影迷，感到萬分不捨。

