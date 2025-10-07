自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

顏正國肺腺癌逝世！曾在《少年吔》助李千娜擦愛火 黃尚禾哀悼不捨

顏正國（左起）2022年與黃尚禾、李千娜出席《少年吔》首映會。（資料照，記者胡舜翔攝）顏正國（左起）2022年與黃尚禾、李千娜出席《少年吔》首映會。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕顏正國從童星出道，12歲演出功夫喜劇《好小子》系列走紅，今（7日）傳出罹患肺腺癌4期病逝，享年50歲。他2022年執導的電影《少年吔》是黃尚禾與李千娜的定情之作，兩人後來修成正果，還笑稱他是「媒人」。得知顏正國噩耗後，黃尚禾透過經紀人表達沉痛之情。

黃尚禾表示：「如果國嫂和家人有需要協助的地方，一定全力協助，其他的就留給正國導演的家人空間，非常感謝。」經紀人也透露，黃尚禾目前情緒仍難以平復。

回顧過去，顏正國得知黃尚禾、李千娜結婚時，開心送上祝福，感性地說：「真心祝福兩人互相扶持，結婚只是小事，未來才是最重要。」如今他猝然離世，令一票合作夥伴與影迷都難以接受，只能不捨地說聲：「導演，一路好走。」

顏正國7日下午因肺腺癌病逝，殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本在臉書發布訃告，寫下：「此時此刻懷著極度沉痛與無限不捨的心情泣告，我們大家的好小子（阿國）顏正國先生，已於10月7日下午4點57分撒手人寰。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中