顏正國肺腺癌逝世！曾在《少年吔》助李千娜擦愛火 黃尚禾哀悼不捨

顏正國（左起）2022年與黃尚禾、李千娜出席《少年吔》首映會。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕顏正國從童星出道，12歲演出功夫喜劇《好小子》系列走紅，今（7日）傳出罹患肺腺癌4期病逝，享年50歲。他2022年執導的電影《少年吔》是黃尚禾與李千娜的定情之作，兩人後來修成正果，還笑稱他是「媒人」。得知顏正國噩耗後，黃尚禾透過經紀人表達沉痛之情。

黃尚禾表示：「如果國嫂和家人有需要協助的地方，一定全力協助，其他的就留給正國導演的家人空間，非常感謝。」經紀人也透露，黃尚禾目前情緒仍難以平復。

回顧過去，顏正國得知黃尚禾、李千娜結婚時，開心送上祝福，感性地說：「真心祝福兩人互相扶持，結婚只是小事，未來才是最重要。」如今他猝然離世，令一票合作夥伴與影迷都難以接受，只能不捨地說聲：「導演，一路好走。」

顏正國7日下午因肺腺癌病逝，殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本在臉書發布訃告，寫下：「此時此刻懷著極度沉痛與無限不捨的心情泣告，我們大家的好小子（阿國）顏正國先生，已於10月7日下午4點57分撒手人寰。」

