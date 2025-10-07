自由電子報
娛樂 最新消息

不只顏正國 被肺腺癌奪走生命藝人都令人SHOCK

「阿國」顏正國因罹患肺腺癌過世，享年50歲。（本報資料照，記者王文麟攝）「阿國」顏正國因罹患肺腺癌過世，享年50歲。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾演出功夫喜劇電影《好小子》走紅的「阿國」顏正國，今（7）日傳出罹患肺腺癌第4期，住院僅7日就傳來噩耗，令人不勝唏噓。演藝圈有不少藝人都是因為罹患肺腺癌過世，其中不少人的死訊傳來，都讓人感嘆「怎麼那麼快？」這是因為肺腺癌早期症狀不明顯，發現時多為晚期所致。

「孫叔叔」孫越晚年潛心公益事業，留給大家溫暖印象。（翻攝自臉書）「孫叔叔」孫越晚年潛心公益事業，留給大家溫暖印象。（翻攝自臉書）

■孫越 （1930～2018）享壽87歲

素有「孫叔叔」之稱的孫越，曾奪得第20屆金馬影帝，代表作品有《揚子江風雲》、《搭錯車》、《群龍戲鳳》等。16歲即投身軍旅的孫越，1962年首次參與電影《白雲故鄉》演出，後於1969年以電影《揚子江風雲》一舉擒獲第7屆金馬獎最佳男配角，1989年孫越以電影《搭錯車》奪得第20屆金馬獎影帝。

孫越在綜藝節目也有亮眼表演，早期他與張小燕在綜藝節目《銀河璇宮》演出短劇，並走起諧星路線，《小人物狂想曲》更讓孫越站穩諧星地位。孫越1989年宣布退出演藝圈，並專心從事公益活動。2007年孫越發現自己罹患肺腺癌第1期，2018年5月因肺腺癌引發敗血症合併多重器官病逝於台大醫院。

文英阿姨開朗直率的個性，備具親和力。（資料照，華視提供）文英阿姨開朗直率的個性，備具親和力。（資料照，華視提供）

■文英 （1936～2009）享壽72歲

文英是台灣重要藝人，在電影、電視、歌舞部分都有極佳成績，她個性爽朗、態度樂觀故親和力驚人，在演藝圈人緣極佳。其實文英出生40多天就被送作養女，家中有9個兄弟姊妹，因此她選擇進入「黑貓歌舞團」展開演藝生涯。1962年在演員小戽斗介紹下，文英進入電視台，並演出《母雞帶小鴨》等多部膾炙人口作品。文英曾在導演陳玉勳電影《熱帶魚》當中飾演綁匪林正盛的阿姨，獲得第32屆金馬獎最佳女配角。2009年2月文英被診斷出罹患肺腺癌第3期，她積極接受治療，無奈同年8月即因癌細胞入侵腦部引發敗血症，驟然病逝。

「帽子天后」鳳飛飛8月20日迎來72歲冥誕。（資料照，鳳飛飛故事館提供）「帽子天后」鳳飛飛8月20日迎來72歲冥誕。（資料照，鳳飛飛故事館提供）

■鳳飛飛 （1953～2012）享年58歲

「帽子歌后」鳳飛飛是知名歌手、演員、主持人，在整個東南亞都有舉足輕重的影響力。她的演藝生涯起於1970年代初期，以《掌聲響起》、《我是一片雲》打開知名度。鳳飛飛在導演侯孝賢電影作品《就是溜溜的她》還曾與顏正國合作過。2011年鳳飛飛原本要在台北小巨蛋及高雄小巨蛋舉行演唱會，練習時發現聲帶有異樣，經檢查後發現罹患肺腺癌，隔年1月鳳飛飛就因病情惡化離開人世。

藝人汪建民確診肺腺癌4期，隔年即離世。（翻攝自臉書）藝人汪建民確診肺腺癌4期，隔年即離世。（翻攝自臉書）

■汪建民 （1968～2024）享年56歲

資深藝人汪建民去年因罹患肺腺癌過世，消息曝光後讓許多演藝圈友人震驚，過去他曾經參加《台灣靈異事件》飾演「鐵頭」警官。他曾與「寶媽」有過一段姐弟戀，後因金錢觀不同而分手。汪建民2023年透露自己罹患肺腺癌第4期，隔年10月即傳出過世消息。

