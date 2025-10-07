《他年她日》看懂後更崩潰 觀眾自製時間軸懶人包

陳澤耀（左起）、許光漢、袁澧林、韓佩瑤因合作《他年她日》培養出好交情。（甲上提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「亞洲男神」許光漢、袁澧林主演電影《他年她日》在台上映後，於中秋連假話題延燒，不少影迷觀影後紛紛在社群整理角色時間軸，笑稱「要認真看才看得懂」，直呼：「如果看不懂時間軸而否定它，就錯失了箇中樂趣。」

《他年她日》在社群引發熱議，被譽為「邊哭邊燒腦」的浪漫奇幻之作，也有網友說：「這部電影將愛情片包裝成奇幻寓言，去比喻愛情裡的落差與等待。」甚至有網友整理看片前的懶人包：「這不是一般的愛情電影，要先搞懂時間計算方式，才更能明白她愛了一陣子，他卻愛了一輩子。」 形容跨越時空的愛情非常動人。

請繼續往下閱讀...

許光漢（右）與袁澧林主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》話題延燒。（甲上提供）

為回應觀眾熱烈迴響，片商特別推出《〈他年她日〉的我們：特別篇》公開拍片祕辛；導演龔兆平笑說，主角「薯仔」與「番茄」的名字其實靈感來自日常生活，「我寫劇本時常用朋友名字，『薯仔』在廣東話裡是形容笨笨又單純的男生，搭配『番茄』正好是一道家常菜組合。」

張艾嘉則打趣補充：「導演自己其實就是那顆薯仔，總是站在碼頭等人！」全場笑聲不斷；張艾嘉更在節目一開場下廚做菜，許光漢看著馬鈴薯被刨絲，竟入戲喊「心如刀割」，逗樂眾人。

有網友自發整理「時間軸懶人包」，更有觀眾二刷仍淚崩：「她的一日是他的一年，看懂時間軸後再看一次更感動。」甚至有粉絲笑稱：「《他年她日》是今年最需要帶衛生紙的愛情片！」

面對不同評價，監製張艾嘉坦言，《他年她日》是前所未有的挑戰；導演龔兆平則回應網友留言：「其實我們故意把前段一小部分的節奏稍微調慢，讓大家可以去理解電影裡的時間差，進入男女主角的世界。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法