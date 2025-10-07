50歲顏正國驟然離世 《少年吔》成人生最後註腳

顏正國（右）自導自演《少年吔》，演出試圖走向正途的更生人。（資料照）

〔記者鍾志均／台北報導〕50歲顏正國沒等到10日生日，今（7）爆離世，令影迷難以置信，他曾因誤入歧途服刑，2012年申請假釋出獄獲准，十年後拍攝的《少年吔》堪稱他的人生寫照，並藉由該片向「侯導」侯孝賢致意，如今成了他一生最重要的代表作。

顏正國在自導自演電影《少年吔》飾演更生人，被迫走上討債之路，電影聚焦台灣青少年犯罪、暴力議題，他說拍攝該片初衷，是因監製侯孝賢當年想藉由電影《少年吔，安啦！》將他拉回電影圈，「侯導沒有給我表演壓力，因為當時我不識字，無法讀劇本，現在拍這部新片，是想向侯導、張華坤製片致意，謝謝他們的提攜。」

請繼續往下閱讀...

顏正國在《少年吔》的取材和他的真實人生不謀而合，他透露《少年吔》是對《少年吔，安啦！》主題故事的精神致敬，原本不想擔任主演，但監製湯湘竹認為顏正國是更生人的不二人選，最後說服他演出。

