自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

50歲顏正國驟然離世 《少年吔》成人生最後註腳

顏正國（右）自導自演《少年吔》，演出試圖走向正途的更生人。（資料照）顏正國（右）自導自演《少年吔》，演出試圖走向正途的更生人。（資料照）

〔記者鍾志均／台北報導〕50歲顏正國沒等到10日生日，今（7）爆離世，令影迷難以置信，他曾因誤入歧途服刑，2012年申請假釋出獄獲准，十年後拍攝的《少年吔》堪稱他的人生寫照，並藉由該片向「侯導」侯孝賢致意，如今成了他一生最重要的代表作。

顏正國在自導自演電影《少年吔》飾演更生人，被迫走上討債之路，電影聚焦台灣青少年犯罪、暴力議題，他說拍攝該片初衷，是因監製侯孝賢當年想藉由電影《少年吔，安啦！》將他拉回電影圈，「侯導沒有給我表演壓力，因為當時我不識字，無法讀劇本，現在拍這部新片，是想向侯導、張華坤製片致意，謝謝他們的提攜。」

顏正國在《少年吔》的取材和他的真實人生不謀而合，他透露《少年吔》是對《少年吔，安啦！》主題故事的精神致敬，原本不想擔任主演，但監製湯湘竹認為顏正國是更生人的不二人選，最後說服他演出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中