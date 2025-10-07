合作性治療師戲份成絕響 楊謹華聽聞顏正國病逝「震驚到說不出話」

楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》飾演的性治療師，提供各種「性」問題諮詢。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕顏正國從童星出道，12歲演出功夫片《好小子》走紅，今（7日）傳出罹患肺腺癌4期病逝，享年50歲。他去年在影集《今夜一起為愛鼓掌》飾演一位因早洩問題遇到性功能障礙的中年男子，劇中飾演性治療師的楊謹華得知噩耗相當震驚，「心情一時好難平復」。

楊謹華提到，拍攝《今夜一起為愛鼓掌》已是兩年半前的事，「還記得跟阿國哥的許多互動，都可以感覺到他演戲時非常專注認真，掌握角色很精準，把許英雄的尷尬和無助詮釋得很到位，感謝他讓我們的對戲更加流暢，幫助我的角色更有發揮」。

顏正國在《今夜一起為愛鼓掌》求助性治療師。（翻攝自臉書）

對於顏正國的死訊，楊謹華說：「實在非常難過，希望阿國哥到另一個世界無病痛，他的家人請節哀保重。」

楊謹華在影集《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師，提供各種「性」問題諮詢，第一位個案對象正是顏正國，劇中因早洩問題上門求助。談起和顏正國的合作，楊謹華表示他相當入戲，「看到顏導就覺得他就是那個很受傷的人，是個為愛、為家庭付出的男子漢。」

