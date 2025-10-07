自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

合作性治療師戲份成絕響 楊謹華聽聞顏正國病逝「震驚到說不出話」

楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》飾演的性治療師，提供各種「性」問題諮詢。（八大電視提供）楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》飾演的性治療師，提供各種「性」問題諮詢。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕顏正國從童星出道，12歲演出功夫片《好小子》走紅，今（7日）傳出罹患肺腺癌4期病逝，享年50歲。他去年在影集《今夜一起為愛鼓掌》飾演一位因早洩問題遇到性功能障礙的中年男子，劇中飾演性治療師的楊謹華得知噩耗相當震驚，「心情一時好難平復」。

楊謹華提到，拍攝《今夜一起為愛鼓掌》已是兩年半前的事，「還記得跟阿國哥的許多互動，都可以感覺到他演戲時非常專注認真，掌握角色很精準，把許英雄的尷尬和無助詮釋得很到位，感謝他讓我們的對戲更加流暢，幫助我的角色更有發揮」。

顏正國在《今夜一起為愛鼓掌》求助性治療師。（翻攝自臉書）顏正國在《今夜一起為愛鼓掌》求助性治療師。（翻攝自臉書）

對於顏正國的死訊，楊謹華說：「實在非常難過，希望阿國哥到另一個世界無病痛，他的家人請節哀保重。」

楊謹華在影集《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師，提供各種「性」問題諮詢，第一位個案對象正是顏正國，劇中因早洩問題上門求助。談起和顏正國的合作，楊謹華表示他相當入戲，「看到顏導就覺得他就是那個很受傷的人，是個為愛、為家庭付出的男子漢。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中