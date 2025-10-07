《好小子》顏正國罹癌病逝 臉書PO文透露人生體悟

顏正國9月17日在臉書PO了赴天津旅遊的影片，當時就可以看出病容。（翻攝自臉書）

〔記者胡如虹／台北報導〕以演出《好小子》系列電影走紅的知名演員、導演顏正國，今（7）日驚傳肺腺癌病逝，享年50歲。他9月17日才在臉書PO了赴中國天津旅遊的影片，當時他臉頰凹陷，明顯爆瘦，但笑容滿面，出遊的心情愉悅，短短20天的時間就撒手人間，讓影迷不勝唏噓。

顏正國臉書最新的PO文是9月17日赴天津旅遊的影片，他還寫著「天津之旅，平安喜樂，祝福大家身體健康，早安吉祥」，不少友人當時還在臉書祝他旅遊愉快，沒想到短短20天的時間，就傳來他過世的消息，他也的臉書也湧進友人跟影迷的追悼。

其實近年來，顏正國臉書的PO文並不多，今年只PO文了4則文，其中一則是恭喜李千娜出新歌，把李千娜的歌分享給大家，其他3則PO文都帶著祝福，不但祝福所有人平安健康，7月3日PO出他接獲台灣更生保護會的更生大使聘書時，還特別寫了「把握當下」。對應他罹癌接受治療的病情，所寫的文字也都是他最深刻的體悟。

